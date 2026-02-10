El Gobierno aprueba poder topar precios en situaciones de emergencia para evitar abusos contra los consumidores

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece declaraciones a la prensa tras el Consejo de Ministros

¿Por qué es importante? El Ejecutivo busca luchar contra los abusos que los usuarios han denunciado recientemente con casos como el aumento de precios en los vuelos tras el accidente de tren en Córdoba o la DANA de Valencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que permite al Gobierno limitar precios de productos y servicios en situaciones de emergencia que alteren la oferta y demanda, como ocurrió con el aumento de precios de billetes de avión tras el accidente de tren en Córdoba. Según el ministro Pablo Bustinduy, esta medida busca proteger a los consumidores de abusos. Los precios no podrán superar el máximo de los últimos 30 días ni aumentar más del 50% del promedio de ese periodo. La limitación se activará en emergencias, accidentes o situaciones de fuerza mayor, y los consumidores recibirán devoluciones automáticas por cobros excesivos.

En estas situaciones, según el real decreto-ley, se prohíben los incrementos de precios y no podrán ser superiores al máximo que hayan tenido en los últimos 30días, ni superar en un 50% al promedio de esos 30 días.

"Lo que hemos visto es lo que sucede cuando no hay regulación. Hay operadores sin escrúpulos. No vamos a permitir abusos", ha trasladado el ministro tras el Consejo de Ministros.

A este respecto, la limitación de precios se podrá activar bien junto a una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, o también en otros supuestos como accidente, emergencia técnica, fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a las personas usuarias, y se determinará mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.

El real decreto-ley incorpora criterios de flexibilidad para no tensionar la oferta y permitir incrementos del precio solo cuando estén objetivamente justificados por un aumento acreditable de costes, o si estos son necesarios para introducir nueva oferta que mitigue la escasez, siempre y cuando esto no suponga un aumento de márgenes para el operador.

Por último, la normativa recoge que los consumidores tendrán derecho a la devolución automática de cualquier importe cobrado en exceso sobre el precio máximo aplicable, sin perjuicio del régimen sancionador.

