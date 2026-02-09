Rufián insiste en reclamar un frente de izquierdas ante una posible mayoría del PP y Vox: "Lo que viene no se para con siglas"

¿Qué ha dicho? El líder de ERC en el Congreso ha defendido la necesidad de "hacer algo diferente", pidiendo "más cabeza y menos pureza". "Quien no vea que hay que hacer algo, o no ve bien o ya le va bien que no lo haya".

Gabriel Rufián, líder de ERC en el Congreso, ha reiterado la necesidad de formar un frente de izquierdas para las próximas elecciones generales, advirtiendo que "lo que viene no se para con siglas". A través de redes sociales, Rufián ha criticado la "magia negligente" de creer que el fascismo se detendrá solo por votar diferente. Propone "más cabeza y menos pureza" y un espacio "plurinacional de verdad" junto a otras fuerzas de izquierda, aunque sin detallar cómo lograrlo. Rufián iniciará en febrero una serie de actos públicos con líderes de partidos a la izquierda del PSOE, comenzando en Madrid. Sin embargo, la dirección de ERC considera que un frente común es más viable en elecciones europeas, no generales.

Gabriel Rufián ha insistido en reclamar un frente de izquierdas para las próximas elecciones generales ante la posibilidad de una mayoría del PP y Vox. "Lo que viene no se para con siglas", ha advertido en redes sociales.

El líder de ERC en el Congreso de los Diputados ha señalado en una publicación en 'X' que "creer que el fascismo se va a parar en la frontera de tu sede o de tu nación porque vota diferente es magia negligente". De esta forma, ha defendido la necesidad de "hacer algo diferente", pidiendo "más cabeza y menos pureza".

Rufián ya defendió en julio la constitución de un espacio "plurinacional de verdad" con otras fuerzas independentistas y soberanistas de izquierdas para hacer frente a PP y Vox, ya que considera que actualmente "a la izquierda del PSOE no hay nada", si bien nunca ha especificado qué fórmula propone para llevar a cabo este proyecto.

"Quien no vea que hay que hacer algo, o no ve bien o ya le va bien que no lo haya", ha señalado el dirigente de ERC, que ha remarcado que "los tuits, artículos o especulaciones" contra él "no van a hacer que PP y Vox dejen de sumar 200 diputados".

Asimismo, ha lanzado varias preguntas: "¿De qué sirve que te vaya mejor si te van a ilegalizar? ¿No vale la pena intentar hacer algo diferente para frenarlo? Yo solo digo algo que basta estar en la calle cinco minutos para escuchar".

Estas reflexiones llegan después de que laSexta contase en exclusiva que Rufián va a comenzar el próximo 18 de febrero una serie de actos públicos con líderes de los principales partidos a la izquierda del PSOE. Una gira que empezará en Madrid junto a Emilio Delgado, de Más Madrid.

Pese a la postura de Rufián, la dirección de ERC ha reiterado que un frente común electoral tiene sentido en unos comicios europeos, en los que existe una sola circunscripción y a los que los republicanos ya han concurrido junto a Bildu o el BNG, pero no en unas generales, con circunscripción provincial.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.