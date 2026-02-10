Antonio Maíllo (IU) defiende las "primarias" para elegir líder e insiste en "actualizar" el espacio de la izquierda sin postularse sobre Yolanda Díaz

El coordinador federal de Izquierda Unida asegura que el proyecto de unión de la izquierda impulsado por Sumar es "compatible con iniciativas como la de Rufián".

El líder de la próxima coalición de las formaciones a la izquierda del PSOE tiene que ser elegido en primarias. Así lo defiende el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que sostiene en Más Vale Tarde que este proceso "debe empezar por los cimientos y después queremos que la elección de la persona que la lidere sea a través de primarias".

Maíllo explica que el acto programado por los partidos que conforman Sumar para el próximo 21 de febrero "es el pistoletazo de salida a una actualización del contrato social que tenemos con la gente de izquierdas". "Necesitamos reconectar con gente que ha desconectado un poco de nosotros y nos está esperando", añade.

No obstante, explica que esta convocatoria no es una reacción a la gira anunciada por Gabriel Rufián para hacer un frente común de las izquierdas, puesto que "llevamos trabajando esto desde septiembre y es producto de una reflexión muy honesta que dice que queremos ir unidos y que más organizaciones vengan con nosotros". De hecho, asegura que "esta fórmula es compatible con iniciativas como las de Gabriel Rufián".

Sin embargo, Maíllo se niega a hablar de quién debe liderar esa coalición. No se decanta ni por Díaz ni por Rufián, y se limita a asegurar que "el líder será quien la gente decida, e Izquierda Unida asume el método democrático de elección". Interpelamos a una relación entre militancias, porque el fascismo viene en serio, y la mejor forma de hacerlo no es que los dirigentes hablemos entre nosotros, sino que dialoguen las militancias", añade, dejando clara que las primarias son para IU un requisito imprescindible en este proceso.

No obstante, y pese a las fricciones entre los distintos partidos de la izquierda, Antonio Maíllo concluye asegurando que es optimista respecto a la unión de la izquierda a la izquierda del PSOE. "Nos vamos a poner de acuerdo y vamos a ir unidos a las elecciones, va a ser una realidad", zanja el líder de Izquierda Unida.

