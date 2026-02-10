Thomas Wolter y Eleisa Aparico, la pareja que se dio el 'sí, quiero' durante el espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl

Los detalles La pareja había invitado al artista a su boda, pero él les respondió proponiéndoles que se casasen en el escenario más visto de Estados Unidos. El cantante no solo les dio su bendición, fue además testigo y firmó el certificado de matrimonio.

Bad Bunny sorprendió en la Super Bowl con un espectáculo inclusivo y vibrante de 13 minutos, transmitiendo un mensaje de amor sobre el odio. Durante su actuación, además de contar con artistas invitados como Ricky Martin, se celebró una boda real en el escenario. La pareja, Thomas Wolter y Eleisa Aparico, se casó mientras Bad Bunny interpretaba "Baile Inolvidable". La ceremonia fue oficiada por Antonio Reyes, un pastor mexicano, y el cantante actuó como testigo. Esta boda única fue parte de una escenografía memorable, aunque no se ha confirmado si los asistentes eran amigos o bailarines.

Bad Bunny ha deslumbrado en la Super Bowl con un inclusivo y frenético show de 13 minutos que no dejó indiferente a nadie. Un espectáculo en el que dejó claro que América no es solo Estados Unidos y donde lanzó un claro mensaje: "The only thing more powerful than hate is love" ("La única cosa más fuerte que el odio es el amor").

Un show en el que, además de artistas invitados como Ricky Martin, también se produjo una boda real. Durante el espectáculo de medio tiempo, Bad Bunny interpretó su canción de 2025 Baile Inolvidable. Justo en ese momento, la cámara enfocó a una pareja vestida de blanco casándose.

"Por el poder que se me otorga, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia", se le puede escuchar decir al pastor que ofició la boda. En ese momento, ellos se besan y se apartan para dar paso a Lady Gaga, que cantó un arreglo de Big Jay de su éxito Die With a Smile.

A pesar de que en un primer momento se especuló con que podían ser actores, finalmente se ha confirmado que se trató de una boda legal. Medios internacionales han explicado que los novios habían invitado al cantante para que acudiese a la ceremonia. Sin embargo, Bad Bunny les respondió proponiéndoles que contrajesen matrimonio en el espectáculo de la Super Bowl.

Muy pocas personas conocían que esto iba a pasar, ni siquiera quien los casó sabía a dónde iba. Solo le dijeron que tenía que saber español. Nunca imaginó que sería una ceremonia con millones de personas.

La revista People ha confirmado las identidades de esta pareja, señalando que se trata de Thomas Wolter, y Eleisa Aparico. Ambos empezaron su relación en 2023 y se comprometieron en octubre de 2024.

El cantante no solo les dio su bendición, fue además testigo y firmó el certificado de matrimonio que ofició Antonio Reyes, un pastor de origen mexicano, residente en Sacramento.

De esta forma, la pareja pudo celebrar una boda única en el escenario más visto de Estados Unidos y formando parte de una escenografía que pasará a la historia. La actuación incluso mostró a los recién casados cortando su pastel de bodas en el escenario, compartiendo el feliz momento con quienes también estaban en el show.

De momento, lo que no ha trascendido es si algunas de las personas en el fondo de su boda en el campo eran amigos y familiares o simplemente bailarines de la actuación en sí.

