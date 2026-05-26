Aznar recupera su "el que pueda hacer, que haga" tras conocerse el sumario del caso Zapatero: "La frase cobra más sentido que nunca"

El contexto El expresidente utilizó por primera vez esta frase en 2023, cuando ya decía que España vivía "una crisis constitucional sin precedentes". Esas palabras se interpretaron por parte de la izquierda como un llamamiento a que los jueces actuasen contra el Gobierno de Sánchez.

En 2023, José María Aznar pronunció "el que pueda hacer, que haga", interpretado por la izquierda como un llamado a la acción judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Tres años después, en medio de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, Aznar recupera la frase, afirmando que "cobra más sentido que nunca". En Instagram, Aznar describe una situación "insostenible" en España, requiriendo ciudadanos comprometidos. En el contexto de un acuerdo del Gobierno con ERC sobre la ley de amnistía, Aznar criticó a Sánchez como un peligro para la democracia. Miembros del PSOE, como Rebeca Torró y José Muñoz Lladró, respondieron, defendiendo a Zapatero y cuestionando la imparcialidad judicial.

En el año 2023, José María Aznar pronunció la frase "el que pueda hacer, que haga", unas palabras que la izquierda consideró como un llamamiento a que los jueces actuasen contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Tres años después, en pleno terremoto por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno recupera esa frase porque cree que "cobra más sentido que nunca".

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Aznar habla de una situación "insostenible" en España, ante la que cree que España necesita "ciudadanos responsables, comprometidos, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país".

Hace tres años, Aznar ya hablaba de que España vivía "una crisis constitucional sin precedentes" en la que "la inhibición no tiene hueco". "El que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva", aseguró en ese acto, acompañado por Alberto Núñez Feijóo.

El contexto de ese acto era que el Gobierno acababa de cerrar un acuerdo con ERC sobre la ley de amnistía. "Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española, y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto, porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper", dijo entonces Aznar.

Estas palabras fueron recuperadas por algunos miembros del PSOE, como su secretaria de Organización, una Rebeca Torró que aseguró que la imputación de Zapatero era ese "el que pueda hacer, que haga", pero "llevado a su máxima expresión". "El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia", añadía Torró. Misma línea siguió José Muñoz Lladró, portavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas, que también utilizó la frase de Aznar: "Qué difícil es identificar a M.Rajoy y que fácil es imputarle a otro de izquierdas delitos (tras denuncia de Manos Limpias)", escribía.

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