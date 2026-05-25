Desánimo, decepción y preocupación en las filas socialistas tras conocerse el sumario contra Zapatero

Sí, pero Fuentes de la dirección del PSOE siguen manteniendo su confianza en Zapatero y defendiendo su inocencia. Es más, apuntan a que "no hay pruebas contra él" y que su opinión no va a cambiar pese a leer el sumario.

Este lunes se reveló la parte secreta del sumario del caso Plus Ultra, que implica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea. Entre los socialistas, predomina el desánimo, la decepción y la preocupación, ya que consideran que el daño al PSOE es irreparable. En el sumario, se detalla el contenido de la caja fuerte de Zapatero, hallada en su despacho, y se menciona que su casa familiar era utilizada para instrucciones sensibles de la trama. A pesar de esto, la dirección del PSOE sigue apoyando a Zapatero, asegurando que no hay pruebas contra él. Esperan que el 2 de junio, cuando Zapatero debe declarar, se demuestre su inocencia.

Este lunes hemos conocido la parte que permanecía en secreto del sumario del caso Plus Ultra. O lo que es lo mismo, el rescate de la aerolínea por el que se ha imputado al que fuera presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Tras ello, entre los socialistas priman tres estados de ánimo y los tres son negativos, pues hablan de "desánimo", "decepción" y "mucha preocupación".

En dicho sumario, al que ha tenido acceso laSexta, se relata el contenido de la ya famosa caja fuerte de Zapatero. La que tenía en su despacho, en el de la madrileña calle de Ferraz. En ella, la UDEF encontró decenas de joyas, relojes, documentos, pendrives y discos duros. Pero también las agendas de Zapatero desde 2019 al 2025, ambos inclusive.

Además, en este sumario, la UDEF no se ha andado con rodeos y asegura que la casa familiar de Zapatero se usaba como "espacio idóneo" para "las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad" dentro de la trama.

Tras todo lo conocido, laSexta ha podido saber qué es exactamente lo que sienten los integrantes del PSOE. Porque, en estos momentos, entre las filas socialistas hay mucha preocupación. Hay muchos dirigentes socialistas que van un paso más allá y hablan de estar "completamente desanimados" y "superdecepcionados". Aseguran que la investigación de este caso, termine de una forma o de otra, va a acabar mal, porque el daño ya está hecho y ha supuesto un golpe muy duro para el PSOE.

Pero desde el PSOE también han lanzado otro mensaje: hay que buscar una salida. Consideran que a estas alturas ya "no se pueden poner tiritas a este asunto". Ya no, porque lo que están conociendo es muy grave.

Fuentes de la dirección del PSOE siguen manteniendo su confianza en Zapatero y defendiendo su inocencia

Eso sí, fuentes de dirección del PSOE le han asegurado a laSexta que, aunque todavía siguen leyendo el sumario íntegro, hoja a hoja, mantienen su apoyo a Zapatero porque "no hay pruebas contra él". Es más, mantienen que el sumario no va a hacerles cambiar de opinión. Que confían en la inocencia del expresidente socialista.

Reconocen estar ansiosos, deseando que llegue el 2 de junio. Fecha en la que Zapatero está citado a declarar como imputado ante la Audiencia Nacional. Esperan que ese día pueda dar todas las explicaciones pertinentes y que se demuestre su inocencia dentro de esta trama.

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