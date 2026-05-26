EEUU retoma sus ataques contra el sur de Irán pese a los "avances" en las negociaciones

Un oficial de catapulta, a la derecha, pasa junto a un F-18 Super Hornet en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Gerald R. Ford durante ejercicios militares en el Mediterráneo

El dato El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha asegurado que necesitarán "un par de días" para llegar a un acuerdo relativo a un estrecho de Ormuz que debe permanecer abierto, dice, "de una forma u otra".

El Ejército de Estados Unidos ha realizado "ataques en defensa propia" contra embarcaciones y bases de misiles iraníes en el sur de Irán, a pesar del alto el fuego vigente desde el 8 de abril. El portavoz del CENTCOM, Tim Hawkins, justificó estas acciones para proteger a las tropas estadounidenses de amenazas iraníes, afirmando que se actúa con moderación durante el cese al fuego. Mientras tanto, se negocia reabrir el estrecho de Ormuz, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, insiste en mantenerlo abierto. Donald Trump propone destruir el uranio enriquecido de Irán, ya sea en el país o entregándolo a Estados Unidos.

El Ejército de Estados Unidos ha lanzado este lunes "ataques en defensa propia" contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán, en plena vigencia del alto el fuego pactado por Teherán y Washington el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Así lo ha indicado el portavoz del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el capitán Tim Hawkins, que se ha referido a tales ataques como "en defensa propia" para "proteger" a las tropas estadounidenses "de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes".

"Entre los objetivos se encontraban bases de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas", ha indicado Hawkins aseverando seguidamente que el CENTCOM "sigue defendiendo" a sus uniformados al tiempo que actúa "con moderación durante el alto el fuego en curso".

Estos ataques llegan mientras se negocia un acuerdo de paz para reabrir el estrecho de Ormuz. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha asegurado este martes que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto "de una forma u otra" y que las negociaciones con Irán continúan, aunque resolver las discrepancias del borrador inicial tomará "unos días".

"Va a tomar un par de días llegar a un acuerdo incluso en los desacuerdos sobre una palabra o una frase. Así que tendremos que trabajar en eso. Pero o va ser un buen trato o no va a haber ninguno", señaló Rubio a los periodistas en la ciudad india de Jaipur.

Trump pide destruir el uranio enriquecido de Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha planteado que el uranio enriquecido que posee Irán deberá ser destruido en el propio país o, de lo contrario, ser entregado a Estados Unidos. "El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) se entregará de inmediato a Estados Unidos para traerlo a casa y ser destruido", ha planteado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

"O, mejor, será destruido en el mismo lugar en colaboración y coordinación con la República Islámica de Irán", ha añadido Trump en su mensaje.

El mandatario estadounidense plantea una tercera posibilidad, que sea destruido "en otra ubicación aceptable con la Comisión de la Energía Atómica --(sic) Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA)-- o su equivalente como testigo de este proceso".

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