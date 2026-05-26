Ahora

Sumario del caso Plus Ultra

El joyero Juan Yanes apunta a que las joyas de Zapatero son "auténticas" y podrían valorarse en "un par de millones" de euros

El experto sostiene que es sencillo saber la autenticidad de las joyas gracias a los puntos obligatorios con los que se marcan los artículos de este calibre.

JOYERO I
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las joyas halladas en una caja fuerte de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero han sido de lo más destacado y comentado del sumario del caso Plus Ultra sobre el expresidente. Se trata de una importante colección formada por grandes piezas que tendrían por una herencia de Sonsoles, esposa de Zapatero, y por regalos de mandatarios árabes.

El joyero Juan Yanes ha analizado en Más Vale Tarde los artículos que aparecen en las fotografías del sumario, destacando dos lotes que son completamente distintos. "De uno, pueden ser familiares. Luego hay cuatro o seis piezas de un valor aparentemente incalculable", ha expuesto el profesional, subrayando que el conjunto puede valer "un par de millones".

Iñaki López ha apuntado que ese podría ser su valor, siempre y cuando las piedras "sean auténticas". No obstante, Yanes ha afirmado que considera probable que sean auténticas, ya que "hacer imitaciones y guardarlas en una caja no tiene ningún sentido".

"Para mí son piezas auténticas, con un tanto por cien de posibilidades de que alguien haya querido hacer imitaciones", ha subrayado.

La prueba de autenticidad

Yanes también ha indicado que tener una garantía con unas joyas de este calibre es "fundamental". "En España, a través del reglamento de metales preciosos que tenemos, todas las piezas deben tener dos puntos obligatorios". Por ejemplo, deben indicar si son plata de ley o si es oro de 750/1000.

"Igual que un coche, en el bastidor tiene puesta una serie de numeración para que siempre se pueda ver la trazabilidad de ese vehículo desde que se ha fabricado, en las joyas existe un procedimiento muy parecido. Tenemos espacios muy pequeñitos, no se pueden ver a simple vista porque no sería estético, pero todas las piezas deben llevarlo", ha subrayado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Imputación a Zapatero, en directo | El juez Calama pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio
  2. Las agendas de Julio Martínez apuntan al papel de Zapatero en la repatriación de Edmundo González y la liberación de presos políticos de Venezuela
  3. El juez Peinado cita a Begoña Gómez el 9 de junio para una "audiencia previa" al juicio y le advierte de que si no acude podrá ser "conducida por la fuerza pública"
  4. El Congreso retira la acreditación de prensa al agitador ultra Vito Quiles durante tres meses
  5. EEUU retoma sus ataques contra el sur de Irán pese a los "avances" en las negociaciones
  6. Grave accidente en Bélgica: cuatro muertos, entre ellos dos adolescentes, tras el choque de un autobús escolar contra un tren en un paso a nivel