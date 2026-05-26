El joyero Juan Yanes apunta a que las joyas de Zapatero son "auténticas" y podrían valorarse en "un par de millones" de euros

El experto sostiene que es sencillo saber la autenticidad de las joyas gracias a los puntos obligatorios con los que se marcan los artículos de este calibre.

En el caso Plus Ultra, las joyas encontradas en la caja fuerte de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero han captado gran atención. Esta colección, que podría proceder de una herencia de Sonsoles, su esposa, y de regalos de mandatarios árabes, ha sido analizada por el joyero Juan Yanes en "Más Vale Tarde". Yanes destacó dos lotes distintivos, uno posiblemente familiar y otro de piezas de valor incalculable, estimando su valor en "un par de millones". Aunque Iñaki López sugirió que el valor depende de la autenticidad de las piedras, Yanes considera probable que sean genuinas, ya que imitar y almacenar joyas falsas carece de sentido. Además, Yanes enfatizó la importancia de la garantía y la trazabilidad en joyas de este calibre, similar a la numeración de un bastidor en los vehículos.

Las joyas halladas en una caja fuerte de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero han sido de lo más destacado y comentado del sumario del caso Plus Ultra sobre el expresidente. Se trata de una importante colección formada por grandes piezas que tendrían por una herencia de Sonsoles, esposa de Zapatero, y por regalos de mandatarios árabes.

El joyero Juan Yanes ha analizado en Más Vale Tarde los artículos que aparecen en las fotografías del sumario, destacando dos lotes que son completamente distintos. "De uno, pueden ser familiares. Luego hay cuatro o seis piezas de un valor aparentemente incalculable", ha expuesto el profesional, subrayando que el conjunto puede valer "un par de millones".

Iñaki López ha apuntado que ese podría ser su valor, siempre y cuando las piedras "sean auténticas". No obstante, Yanes ha afirmado que considera probable que sean auténticas, ya que "hacer imitaciones y guardarlas en una caja no tiene ningún sentido".

"Para mí son piezas auténticas, con un tanto por cien de posibilidades de que alguien haya querido hacer imitaciones", ha subrayado.

La prueba de autenticidad

Yanes también ha indicado que tener una garantía con unas joyas de este calibre es "fundamental". "En España, a través del reglamento de metales preciosos que tenemos, todas las piezas deben tener dos puntos obligatorios". Por ejemplo, deben indicar si son plata de ley o si es oro de 750/1000.

"Igual que un coche, en el bastidor tiene puesta una serie de numeración para que siempre se pueda ver la trazabilidad de ese vehículo desde que se ha fabricado, en las joyas existe un procedimiento muy parecido. Tenemos espacios muy pequeñitos, no se pueden ver a simple vista porque no sería estético, pero todas las piezas deben llevarlo", ha subrayado.

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