Grave accidente en Bélgica: cuatro muertos, entre ellos dos adolescentes, tras el choque de un autobús escolar contra un tren en un paso a nivel

Grave accidente en Bélgica: varios muertos tras el choque de un autobús escolar contra un tren en un paso a nivel

Los detalles En el minibús viajaban siete estudiantes, un adulto responsable y el conductor. El ministro de Transportes ha confirmado las víctimas mortales, que serían dos adolescentes, el conductor del minibús y el adulto que acompañaba a los menores.

Cuatro personas, incluidos dos adolescentes, fallecieron en Bélgica tras el choque de un tren contra un autobús escolar en un paso a nivel cerca de Buggenhout, según la cadena RTL y el ministro de Transportes, Jean-Luc Crucke. Las víctimas también incluyen al conductor del autobús y un adulto acompañante. Dos personas resultaron gravemente heridas. El autobús entró en las vías cuando el paso a nivel estaba cerrado, con las barreras de seguridad bajadas. El ministro del Interior, Bernard Quintin, expresó su "profunda tristeza". Los pasajeros del tren salieron ilesos, mientras que en el minibús viajaban siete estudiantes, un adulto y el conductor.

Cuatro personas, entre ellas dos adolescentes, han muerto en Bélgica tras el choque de un tren contra un autobús escolar en un paso a nivel cerca de la localidad de Buggenhout, según informa la cadena RTL, citando al ministro de Transportes, Jean-Luc Crucke.

Entre las víctimas moratales también se encuentran el conductor del autobús y un adulto que acompañaba a los alumnos, según declaraciones del ministro belga. Otras dos personas han resultado gravemente heridas.

El vehículo escolar habría entrado en las vías del tren cuando el paso a nivel estaba cerrado. Según el ministro, las cámaras de seguridad mostraron que las barreras de seguridad del paso a nivel estaban bajadas. Por su parte, el ministro del Interior, Bernard Quintin, ha mostrado en redes su "profunda tristeza".

La prensa flamenca informa de que el centenar de pasajeros del tren habrían salido ilesos. En el minibús viajaban siete estudiantes, un adulto responsable y el conductor.

Choque entre un minibús y un tren en Bélgica

Según explicó el alcalde de la localidad, Geert Hermans, al diario flamenco 'Het Laaste Nieuws', el minibús habría salido de una calle de Buggenhout y entrado en las vías del tren aunque las barreras y señales luminosas del paso a nivel funcionaban correctamente.

Choque entre un minibús y un tren en Bélgica

La colisión tuvo lugar en torno a las 8:15 hora local y se han desplazado al escenario del accidente múltiples servicios de emergencia, vehículos de bomberos y ambulancias.

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