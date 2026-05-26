Salvador Illa defiende que la legislatura debe aguantar pese a las dificultades: "Hay razones poderosas para seguir"

Los detalles El president de la Generalitat señala que los escándalos de Santos Cerdán y Ábalos son "dos inconvenientes" que ha tenido el Gobierno de "cierta gravedad", pero defiende que la legislatura debe continuar.

Salvador Illa ha defendido la continuidad de la legislatura a pesar de que socios del Gobierno, como el PNV, sugieran una cuestión de confianza para Pedro Sánchez, y la oposición pida un adelanto electoral tras el caso Plus Ultra y la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero. Illa argumenta que la estabilidad es crucial para España, destacando los avances económicos, la posición internacional y las políticas sociales. Reconoce la dificultad de la legislatura, pero insiste en que refleja la pluralidad elegida por los españoles. Respecto al escándalo de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, Illa subraya la rápida actuación y transparencia del Gobierno.

Salvador Illa ha defendido que la legislatura debe aguantar pese a que algunos socios de Gobierno, como el PNV, estén plantenado que Pedro Sánchez realice una cuestión de confianza. Una petición que se suma a la oposición, que directamente están solicitando un adelanto electoral tras salir a la luz el sumario de Plus Ultra y la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero.

"La estabilidad es un bien para el conjunto de España en estos momentos", ha asegurado el president de la Generalitat, destacando que no apoyaría que el Gobierno continuase si no fuese porque ve que la economía va bien, el país tiene una posición internacional que "no es irrelevante" y se están logrando "avances en pollíticas sociales".

Illa ha reconocido que, desde el principio, estamos ante una legislatura que "es difícil", recordando que algunos incluso no quisieron "que naciera".

Sin embargo, ha dejado claro que esta es la realidad parlamentaria y con lo que se debe trabajar. "La ciudadanía no nos vota para gobernar con facilidad, lo hacen para que lo hagamos con lo que han elegido", ha indicado.

Por tanto, aunque ha admitido que les hubiese gustado que fuese en otro entorno, las cosas se han dado de esta manera y refleja "la pluralidad que han escogido los españoles".

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo, ha asegurado que hay "razones poderosas" para continuar, recalcando que se han producido "avances para el conjunto de España" con este Ejecutivo.

En cuanto al escándalo de Santos Cerdán y José Luis Ábalos , el president de la Generalitat ha admitido que habrían tenido más fácil defender esta legislatura si esto no se hubiese producido.

Sin embargo, ha defendido que lo que les diferencia de la oposición es que se actuó "con rapidez y apartándoles de sus funciones". "Se dieron explicaciones a la ciudadanía, admitimos que nos habíamos equivocado y pedimos disculpas", ha añadido.

De esta forma, se ha referido a este asunto como "dos inconvenientes" de "cierta gravedad" que han abordado con "rapidez, contundencia y claridad".

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