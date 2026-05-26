De estar "tranquilo" al "mañana hablaremos": la reacción de Sánchez al sumario del caso Zapatero

Los detalles Hace 24 horas, al ser preguntado por si estaba tranquilo respecto a todo lo que se está conociendo en torno a Zapatero, Sánchez respondió "sí, por supuesto". Ahora, tras conocer el sumario, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a decir "mañana hablaremos".

En un giro inesperado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado de mostrarse tranquilo a decir "mañana hablaremos" tras conocerse el sumario que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Este cambio de postura se produjo después de que un periodista le preguntara sobre su apoyo a Zapatero tras el acto de la FAO en Roma. Mientras tanto, Salvador Illa defiende la presunción de inocencia de Zapatero, aunque reconoce la necesidad de explicaciones. Por otro lado, Emiliano García-Page expresa preocupación y sugiere que el PSOE podría estar en su momento más crítico, instando a una cuestión de confianza o elecciones.

En tan solo un día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado de asegurar que está " tranquilo" a decir "mañana hablaremos", tras conocer el sumario del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Este martes, a la salida de un acto de la ONU de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, un periodista le ha preguntado a Sánchez si mantiene su apoyo absoluto en el presidente Zapatero tras conocerse el sumario. "Bueno, mañana hablaremos. Tenemos rueda de prensa, ¿no? Pues eso", ha respondido el jefe del Ejecutivo, quien este miércoles se reunirá con el papa en el Vaticano.

Esta respuesta choca con la que dio hace apenas 24 horas el presidente del Gobierno, quien se mostró tranquilo tras la imputación del expresidente. Al ser preguntado por laSexta por si estaba tranquilo respecto a todo lo que se está conociendo en torno a Zapatero, Sánchez respondió "sí, por supuesto".

Eel jefe del Ejecutivo aseguró estar tranquilo horas antes de salir a la luz el sumario del caso Zapatero. Un sumario que, entre otras cosas, recoge el contrato clave en el caso Plus Ultra que probaría la mordida en el rescate de la aerolínea o las agendas de Julio Martínez que apuntan al papel de Zapatero en la repatriación de Edmundo González y la liberación de presos políticos de Venezuela.

Illa defiende la presunción de inocencia

En el caso del president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido a José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse más detalles sobre el sumario del caso Plus Ultra. En una entrevista en Al Rojo Vivo, el president ha indicado que cree que hay personas que "prejuzgan con demasiada ligereza", recordando la presunción de inocencia.

De esta forma, ha explicado que él está de acuerdo en que el expresidente del Gobierno debe dar explicaciones sobre todo lo que se está conociendo del caso. Sin embargo, ha reclamado "respeto a su honorabilidad", al mismo tiempo que ha recordado todos los avances sociales que se produjeron durante su legislatura. "Sigo manteniendo mi admiración por lo que hizo en su Gobierno", ha reconocido.

En cambio, no todos en el PSOE están de acuerdo. Tras conocer el sumario del caso, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que el Gobierno debería someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones. Es más, Page ha advertido de que su partido está en el "momento de mayor riesgo" de toda la democracia.

"Pienso que este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia. Y es muy difícil que no estemos profundamente preocupados", ha afirmado este martes García-Page, que ha añadido que más que preocupados, los socialistas pueden estar "enormemente decepcionados".