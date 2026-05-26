"Las legislaturas duran lo que diga el PNV": Rufián ironiza sobre un posible adelanto electoral

¿Por qué es importante? El portavoz de ERC ha afirmado que "hasta que no haya una Gürtel del PSOE" o "un caso de financiación irregular" ERC no reclamará a Pedro Sánchez un adelanto electoral.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha generado un gran impacto en el Gobierno y ha suscitado rumores sobre una posible moción de censura, alimentados por la oposición. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha comentado irónicamente que "las legislaturas duran lo que diga el PNV", en respuesta a las declaraciones de este partido sobre la imposibilidad de continuar hasta 2027. Rufián ha señalado que ERC solo pediría elecciones si se descubre un caso de financiación irregular similar al de Gürtel. Mientras tanto, el Gobierno insiste en completar la legislatura, a pesar de la investigación contra Zapatero.

La imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero provocó un gran shock en el Gobierno y muchas dudas sobre la continuidad del Ejecutivo y muchos rumores sobre una moción de censura azuzados —no solo— por la oposición.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tirado de ironía este martes al analizar el estado de la legislatura después de que el PNV haya afirmado que no puede continuar hasta 2027. "Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV", ha dicho Rufián en declaraciones en los pasillos del Congreso.

Preguntado por el sumario, ha señalado que habrá que ver "cómo evoluciona". "Lo que yo diga sirve de bastante poco", ha añadido. Preguntado sobre si su partido tiene en mente exigir al presidente del Gobierno que convoque elecciones, Rufián ha recordado que "echamos a Rajoy por montar un entramado de financiación irregular de su partido", por lo que es "coherente" que ERC pida una convocatoria electoral "si pasa lo mismo con el PSOE".

Por ello, ha destacado que "hasta que no haya una Gürtel del PSOE" o "un caso de financiación irregular" ERC no reclamará a Pedro Sánchez un adelanto electoral. Preguntado por el hecho de que el PNV pida elecciones generales, Rufián ha manifestado que respeta "mucho" a este partido. "Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV", ha concluido entonces.

Mientras, el Gobierno se mantiene firme en su voluntad de agotar la legislatura pese a la investigación contra Zapatero en el caso Plus Ultra. El presidente del Gobierno ha emplazado este martes a los periodistas a abordar la situación en la rueda de prensa que ofrecerá este miércoles en Roma tras reunirse con el papa y la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha ratificado que en Moncloa continuarán con su labor hasta que se celebren elecciones en 2027.

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