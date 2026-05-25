La UDEF encontró decenas de joyas y relojes en la caja fuerte del despacho de Zapatero

Los detalles Según el acta de registro incluida en el sumario, al que ha tenido acceso laSexta, la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, aseguró que la caja fuerte era de la vivienda familiar del expresidente "y que algunas de las mismas son herencia de doña Sonsoles y regalos de viajes".

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) halló decenas de joyas y relojes en la caja fuerte del despacho del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ubicado en Ferraz. Según el sumario al que accedió laSexta, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, afirmó que algunos objetos eran herencias y regalos. La caja contenía joyas y relojes, incluyendo un Longines y un Omega. Además, se encontraron dos discos duros y dos móviles de Alcázar, junto a numerosas carpetas y agendas. La apertura de la caja requirió la intervención de una persona con la llave adecuada.

Decenas de joyas y relojes. Esto es una de las cosas que la UDEFencontró al registrar la caja fuerte del despacho del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Empezamos a conocer los primeros datos de la parte del sumario que todavía estaba en secreto. Todos los datos, correos y demás pruebas que sustentan la imputación de Zapatero.

Según consta en el sumario al que ha tenido acceso laSexta, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía encontró la caja fuerte en un despacho en la madrileña calle de Ferraz, aunque Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, dijo que era de la vivienda familiar del expresidente. Es más, tal y como consta en el acta de registro, incluida en el sumario, Gertrudis afirmó a los agentes que "algunas de las mismas son herencia de doña Sonsoles y regalos de viajes".

En dicho escrito, se incluyen y clasifican cada uno de estos objetos, sobre todo joyas y relojes. En concreto, descubren siete relojes. Entre ellos, una "bolsa con inscripción 'Presidencia del Gobierno', en cuyo interior contiene tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con una bola blanca, un reloj redondo color dorado, inscripción Longines".

Pero el contenido de la caja descubierta en el despacho de Ferraz de Zapatero continúa. También incluía una "sortija plateada con piedra color violeta, reloj dorado Omega con un colgante con el número 13, cruz de color dorado y plateado, brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, collar de color dorado con tres formas doradas, alfiler de color dorado, cadena de color dorado, cordón de color plateado, una bola blanca y pendiente dorado de forma ovalada".

Joyas de las que tenemos imágenes, pues se han incluido como parte de la documentación. "Se inserta en la presente acta diecisiete fotografías de las joyas incautadas", reza el escrito.

La UDEF encontró decenas de joyas y relojes en la caja fuerte del despacho de Zapatero

Según consta en la página 6, para poder abrir la caja fuerte tiene que pedir ayuda. "Es convocado el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas GOIT, que se personan en el domicilio". Además, en ese momento, "el abogado presente" se ofreció a hacer "una llamada telefónica con la finalidad de conseguir una llave que permita su apertura".

Fue así como consiguieron que acudiera "al domicilio una persona con la llave", pudiendo acceder al interior de la misma y "no siendo necesaria la intervención de los GOIT".

Dos discos duros y dos móviles de Gertrudis

En el mismo acta de registro del despacho de Zapatero en Ferraz, concretamente en su página 26, se recoge la otra parte de dicha exploración. Porque la Policía le intervino dos teléfonos móviles a la secretaria del que fuera líder del ejecutivo. Hablamos de la ya conocida Gertrudis.

Estos dos dispositivos, ambos de marca Samsung, tendrían diferente uso: uno sería el de trabajo y el otro su móvil personal.

Además, al entrar en dicho despacho, encuentran muchas carpetas con todo tipo de documentación, además de agendas. Pero quizás, los hallazgos más importantes sean dos pendrives y dos discos duros. También estaban dentro de la caja de seguridad.

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