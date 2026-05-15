Ayuso sigue escondiendo el coste de su viaje: los últimos gastos en México de su portal de transparencia son de 2024

Los detalles En el portal de transparencia lo único que aparece es un escueto excel que solo recoge los gastos de algunos de sus viajes, por lo que sigue siendo una incógnita qué hizo en México y quién lo pagó.

El coste del viaje de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a México sigue sin esclarecerse. Aunque Ayuso afirma que todos sus viajes y gastos están en el portal de transparencia, laSexta ha comprobado que solo hay un escueto documento de Excel con escasos detalles. Respecto a México, solo constan dos líneas sobre pagos en el aeropuerto de Barajas. La oposición pide explicaciones, pero Ayuso desvía la atención criticando a México y acusando a Pedro Sánchez de boicotear su viaje. Según Ayuso, Sánchez habría influido en Claudia Sheinbaum para sabotear su visita. El Gobierno niega las acusaciones, mientras el PP guarda silencio. Ayuso compara su viaje con otros presidentes autonómicos, lo que provoca la reacción del socialista Adrián Barbón, quien defiende la integridad del pueblo asturiano.

El coste del viaje de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a México sigue siendo una incógnita. Ante las preguntas de qué hizo y quién lo pagó, la 'popular' ha optado por responder asegurando que todos sus viajes y gastos "están recogidos en el portal de transparencia".

Sin embargo, desde laSexta hemos ido a comprobarlo y nos hemos encontrado con que lo único que aparece es un documento escueto de excel donde vienen recogidos algunos gastos, muy pocos, de algunos de sus viajes.

Al ir a buscar por la palabra México, solo aparecen dos líneas con los pagos de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas, de un viaje que hizo a dicho país en 2024. Por tanto, sigue sin darse respuesta a ninguna de esas dos preguntas.

Desde de la oposición le han pedido explicaciones, pero Ayuso prefiere centrarse en seguir alimentando la polémica atacando a México y asegurando que dicho país "no existió hasta que llegaron los españoles". Además, ha acusado a Pedro Sánchez de promover un "boicot" a su viaje institucional, asegurando que la presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, recibió "una orden desde España, y es: 'Reviéntale el viaje'".

En una entrevista en EsRadio, Díaz Ayuso ha sugerido que esa alianza entre Sánchez y Sheinbaum se habría forjado en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia de Barcelona, que a su juicio "se inventó" el presidente español para "contrarrestar" la recepción a la opositora venezolana María Corina Machado organizada por la Comunidad de Madrid.

"Imagino que (Sheinbaum) se derretiría con nuestro presidente y, de vuelta, ella le hizo el mismo favor", ha agregado Díaz Ayuso, que en principio iba a estar en México desde el domingo 3 hasta el martes 12 de mayo pero, el viernes 8, anunció la cancelación anticipada de la gira aludiendo a un "clima de boicot" por parte del Gobierno mexicano y que, ha apuntado ahora, "organizó" el propio Sánchez.

El Gobierno niega las acusaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras que sus compañeros del PP prefieren no mojarse sobre este asunto.

Para justificarse, Ayuso ha comparado su periplo mexicano con los hechos por otros presidentes autonómicos, y uno de ellos, el socialista Adrián Barbón, ha estallado. "Como decimos en Asturias: 'Ándate por lo segao' y déjanos en paz, que el pueblo asturiano es un pueblo humilde, honesto y trabajador, pero a orgulloso de su historia e identidad no nos gana nadie", ha sentenciado Barbón vía comunicado.

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