El victimismo del novio de Ayuso ante la jueza: "Me dijeron que sabían quién era y que Hacienda me iba a matar"

Los detalles El novio de Ayuso negaba en abril de 2025 ante la jueza que usara una empresa pantalla para ocultar los ingresos de sus negocios con Quirón. Pero hoy sale a la luz el vídeo íntegro de su declaración, con afirmaciones tan llamativas como que Hacienda iba a ir "a matar" por ser él quien era.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, compareció en los juzgados de Plaza de Castilla en abril de 2025, en relación con sus negocios. OkDiario ha publicado el vídeo de su declaración, en la que respondió durante más de dos horas a las preguntas de la jueza Inmaculada Iglesias. La magistrada investiga posibles delitos de administración desleal y corrupción, centrando su atención en la compra de una empresa por medio millón de euros, cuando su valor real era inferior. González Amador se presenta como víctima, alegando que su relación con Ayuso lo convierte en objetivo de Hacienda. No es la primera vez que utiliza esta estrategia en un tribunal.

Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, declaraba en los juzgados de Plaza de Castilla en abril de 2025 sobre sus negocios. Hoy, OkDiario saca a la luz el vídeo de su declaración.

El novio de Ayuso respondió a las preguntas durante más de dos horas. La jueza Inmaculada Iglesias era la que abría una causa separada tras apreciar delitos de administración desleal y corrupción en los negocios.

La magistrada quería indagar si Amador compró una empresa a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, por medio millón de euros cuando no tenía, ni de lejos, ese valor de mercado, y si la utilizó después para ocultar sus ingresos de Quirón.

En su declaración, González Amador aplica el manual de victimismo e insiste en que se le advirtió de que por ser él quien era, Hacienda iba a ir a matar.

"Hablando con la gestora, me dice 'oye, siendo tú quien eres, que intuimos que la Agencia Tributaria lo sabe, deberías buscarte alguien fuerte porque van a venir a matarte", denuncia la pareja de la presidenta. Unas afirmaciones ante las que el fiscal le interrumpe: "¿Se refiere a su relación sentimental? ¿A qué se refiere?"

"Sí, sí", explica González Amador añadiendo que "en el año 22 era de dominio público que estaba con ella (con Isabel Díaz Ayuso)".

No es la primera vez que González Amador intenta jugar la carta de presentarse como una víctima en un tribunal. La frase de "han intentado matarme públicamente" en el juicio al fiscal general o la de "me voy de España o me suicido" y la de "soy el delincuente confeso del Reino de España" se han quedado grabadas en la memoria.

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