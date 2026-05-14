Espía china y alcaldesa en California: dimite, pide perdón y se enfrenta a diez años de cárcel

¿Qué han dicho? La Fiscalía de California la acusa de "actuar en Estados Unidos como agente ilegal de un gobierno extranjero, bajo la dirección y el control de funcionarios del Gobierno de la República Popular China".

Coincidiendo con el viaje de Donald Trump a China, se ha revelado que Eileen Wang, alcaldesa de Arcadia, California, ha dimitido tras ser acusada de espionaje para el gobierno chino. La fiscalía descubrió que Wang actuaba como espía al servicio de China, y ella misma se declaró culpable, enfrentándose a una posible condena de hasta diez años de cárcel. Wang, quien había trabajado en el consistorio desde 2022, ayudó a difundir propaganda pro-China en un portal de noticias. Su exnovio ya cumple una condena de cuatro años por cargos similares. Wang ha pedido disculpas a los habitantes de Arcadia.

Coincidiendo con el viaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a China, hemos conocido una noticia curiosa a la par que impactante: ha dimitido la alcaldesa de un pueblo de California tras ser acusada de trabajar como espía para China. No sabremos si Xi Jinping y Trump han hablado de ella, de Eillen Wang, pero el caso ya ha destapado la polémica.

Porque la fiscalía ha descubierto que esta edil es realmente una espía al servicio del Gobierno de China. La propia Wang se ha declarado culpable y, ahora, puede ser condenada a una pena de cárcel de hasta diez años.

La espía china juró su cargo como alcaldesa de un pueblo de California, de Arcadía, a principios de este 2026. "Apoyaré y defenderé la constitución de los EEUU", aseguraba entonces. Llevaba trabajando en el consistorio de Arcadia desde el año 2022. Eileen Wang, de 58 años, parecía una servidora pública ejemplar. Y fue así hasta que las evidencias la han desenmascarado y ha tenido que presentar su dimisión. Porque tal y como ha explicado la ayudante de la Fiscalía, Amanda Elobgen, "actuó en representación de China".

Desde 2020 ayudó a difundir propaganda a favor de China en el 'US News Center', un portal de noticias para la comunidad chinoestadounidense. Esta es la principal acusación de la fiscalía de California: "Actuar en Estados Unidos como agente ilegal de un gobierno extranjero, bajo la dirección y el control de funcionarios del Gobierno de la República Popular China".

El exnovio de Wang ya ha sido encarcelado durante cuatro años por los mismos cargos. Ahora ella se autodeclara culpable para evitar una condena ejemplar.

Según el asesor legal Royal Oakes, esta espía china "los cargos a los que se enfrenta pueden costarles diez años de cárcel". Eileen Wang se muestra ahora arrepentida y ha pedido perdón a los 54.000 habitantes a los que representaba como alcaldesa en California, en Estados Unidos.

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