Sánchez supera a Aznar y se convierte en el segundo presidente con más días en el cargo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El contexto Sánchez prometió su cargo el 2 de junio de 2018, por lo que este 15 de mayo cumple 2.905 días como inquilino del Palacio de la Moncloa, uno más de los que estuvo Aznar.

Pedro Sánchez se ha convertido en el segundo presidente del Gobierno con más días en el cargo en la actual etapa democrática, superando a José María Aznar y quedando solo por detrás de Felipe González. Sánchez asumió su cargo el 2 de junio de 2018 y, a fecha de 15 de mayo, ha cumplido 2.905 días en la Moncloa. Aznar estuvo 2.904 días, mientras que Zapatero, a quien ya había superado, estuvo 2.804 días. Sánchez ha manifestado su intención de agotar la legislatura hasta 2027 y buscará la reelección, aspirando a prolongar su mandato y alcanzar los ocho años adicionales en el poder.

Pedro Sánchez se convierte este viernes en el segundo presidente del Gobierno con más días en el cargo en la actual etapa democrática al superar a José María Aznar, y solo tiene por delante a Felipe González.

Sánchez prometió su cargo el 2 de junio de 2018, por lo que este 15 de mayo cumple 2.905 días como inquilino del Palacio de la Moncloa, uno más de los que estuvo Aznar.

Fue este mismo año, el pasado 5 de febrero, cuando se había situado ya como el tercer presidente que más tiempo ha desempeñado esa responsabilidad debido a que ese día rebasó a José Luis Rodríguez Zapatero.

Lejos queda aún para Sánchez (a casi 2.000 días) la duración del mandato de Felipe González, que fue presidente durante 4.903 jornadas, desde el 2 de diciembre de 1982 al 4 de mayo de 1996.

Aznar estuvo al frente del Gobierno desde el 5 de mayo de 1996 al 16 de abril de 2004 (2.904 días), mientras que el mandato de Zapatero se extendió desde el 17 de abril de 2004 hasta el 21 de diciembre de 2011, un total de 2.804 días.

Suárez y Calvo Sotelo, los más breves

El presidente del Gobierno ha ido superando en los últimos años la duración de mandatos de otros presidentes, como al que relevó en el cargo, Mariano Rajoy, tras la moción de censura que presentó contra él. Rajoy encabezó el Consejo de Ministros durante 2.354 días, desde el 22 de diciembre de 2011 al 1 de junio de 2018.

Los dos primeros jefes de Gobierno de la actual etapa democrática, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, son los que menos han permanecido en ese puesto. Suárez fue nombrado por el rey Juan Carlos presidente del Gobierno y juró el cargo el 5 de julio de 1976, que lo revalidó tras las primeras elecciones en las que, el 15 de junio de 1977, se decidió la composición de las Cortes que alumbrarían la Constitución de 1978.

Continuó como presidente tras las elecciones generales de 1979, pero a mitad de mandato dimitió, y el 25 de febrero de 1981 dejaba esa responsabilidad sumando en total 1.697 días. Su sustituto fue Leopoldo Calvo Sotelo, que tras una sesión de investidura interrumpida por el intento de golpe de Estado del 23F, juró como presidente del Gobierno el 26 de febrero.

Horizonte sin adelanto electoral

Calvo Sotelo estuvo al frente del Ejecutivo hasta el 1 de diciembre de 1982, y con 644 días, es quien ha desempeñado hasta ahora esa responsabilidad durante el periodo más breve desde la recuperación de la democracia.

Sánchez sumará en la presente legislatura unos 400 días más si cumple lo que viene reiterando ante la pregunta de cuándo convocará elecciones, porque asegura que agotará mandato, lo que sitúa esa cita con las urnas en torno al mes de julio de 2027, cuatro años justos después de las últimas.

Es lo que ha repetido ante momentos difíciles a los que ha tenido que hacer frente en la presente legislatura y que han propiciado que desde la oposición se le reclamara la disolución anticipada de las Cortes Generales. Entre ellos, la situación provocada por los casos de corrupción que han afectado al exministro José Luis Ábalos y al que también fue número dos del PSOE Santos Cerdán.

También, entre otros motivos, por el hecho de que el Gobierno no haya podido aprobar ningún proyecto de ley de presupuestos en los últimos años y se vislumbre un horizonte de toda una legislatura sin nuevas cuentas del Estado.

La aspiración de otros ocho años

Sánchez ha asegurado que optará a seguir acumulando días como presidente ya que ha avanzado su intención de volver a encabezar las listas del PSOE en las próximas elecciones generales, y viene defendiendo la necesidad de que su proyecto se prolongue. Así, el pasado 29 de abril, en la sesión de control al Gobierno y tras reiterar que las elecciones se convocarán "en tiempo y forma", es decir, en 2027, dijo que España necesita ocho años más de Gobierno progresista.

Este mismo miércoles, en el acto de campaña de las elecciones andaluzas en el que participó en Granada en apoyo de la candidata socialista, María Jesús Montero, insistió en esa idea al defender que su Gobierno progresista debe pervivir más allá de 2027.

"Yo siempre digo que estoy a mitad de tarea, y llevo ya ocho años", apostilló. Algo menos que otros ocho años, casi seis desde ahora, son los que necesitaría permanecer Sánchez como presidente para superar a Felipe González y colocarse primero en esa clasificación de permanencia en el cargo.

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