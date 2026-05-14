"Como decimos en Asturias, ándate por lo segao y déjanos en paz": la respuesta de Barbón a Ayuso tras comparar sus viajes a México

¿Qué ha dicho? "No voy a contestar en el mismo tono, porque mi güela me enseñó educación y respeto. Es lo que tiene ser de clase obrera, que nos enseñan siempre respeto". Así ha comenzado el presidente asturiano su respuesta a Ayuso, que criticó su viaje a México para poder explicar el suyo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha generado polémica al comparar su viaje a México con el del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Ayuso afirmó que ambos hicieron el mismo viaje, pero Barbón lideró una delegación comercial para fortalecer lazos con México. En respuesta, Barbón criticó las declaraciones de Ayuso, destacando su enfoque en reuniones productivas y el respeto enseñado por su abuela. Además, subrayó la importancia de las inversiones mexicanas en Asturias y rechazó cualquier desprecio hacia su comunidad, enfatizando que Asturias no admite lecciones de nadie.

Este jueves hemos visto cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intentaba explicar su polémico viaje a México. Lo ha hecho atacando a todos. Hasta ha comparado su periplo mexicano con los hechos por otros presidentes autonómicos, y uno de ellos, el socialista Adrián Barbón, ha estallado. "Como decimos en Asturias: 'Ándate por lo segao' y déjanos en paz, que el pueblo asturiano es un pueblo humilde, honesto y trabajador, pero a orgulloso de su historia e identidad no nos gana nadie", ha sentenciado Barbón vía comunicado.

El presidente del Principado de Asturias realizó un viaje a México en abril, coincidiendo con el de Ayuso. La diferencia es que Barbón encabezaba una delegación comercial asturiana para mejorar y crear nuevos lazos comerciales con el país latinoamericano.

Pese a ello, Isabel Díaz Ayuso no ha dudado en asegurar que el socialista "hizo el mismo viaje" que ella. Es más, ha contado: "Casi nos cruzamos en el aeropuerto, cuando las inversiones en Asturias pueden equivaler a lo que se toma un mexicano en tres días en Madrid. ¿Alguien se le imagina que le hacen esto? ¿Qué diría el Gobierno?", dijo Ayuso en una entrevista en 'EsRadio'. Espacio en el que aprovechó para expandir su idea de que le han boicoteado y abandonado en el peligroso México. O, como ella misma expuso: en un "narcoestado donde la vida está muy comprometida".

Tras estos ataques, Adrián Barbón ha compartido un comunicado en sus redes sociales. En él, asegura: "No voy a contestar en el mismo tono, porque mi güela me enseñó educación y respeto. Es lo que tiene ser de clase obrera, que nos enseñan siempre respeto".

Aunque ha continuado su respuesta a Ayuso, sin nombrarla en ningún momento. "Si la gente compara dos viajes de presidentes autonómicos a México, casi coincidentes en el tiempo, y dice: 'Adrián Barbón estuvo y no creó conflicto ni bronca, sino que dejó buen recuerdo', es porque me dediqué a tener reuniones con empresarios, con organizaciones económicas, patronales y culturales". Pero también, "y, por supuesto, con la emigración asturiana, entre ellos, numerosos empresarios con inversiones en Asturias que han puesto en valor mi viaje".

Ha definido las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid como "afirmaciones un poco a salto mata", que hace "desde esa obsesión con Asturias" que "-ya lo vivimos en la pandemia". Y continúa: "Las inversiones y compras de mexicanos en Asturias son datos objetivamente muy relevantes, muy importantes para nuestra Comunidad. A veces es mejor callar que hablar sin rigor, porque luego pasa lo que pasa"…

Para terminar, ha lanzado un mensaje con el que ha querido "ser muy claro": "Asturias no admite lecciones de nadie. Y menos de alguien que nos trata con desprecio y como si fuéramos una colonia". Así ha mostrado el socialista asturiano su enfado. Y mantiene: "Ya estamos hartos —no solo los asturianos y asturianas, sino la gente de la mayoría de las Comunidades Autónomas- de que algunas personas se crean que España es, exclusivamente, todo lo que queda dentro de la M-30".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido