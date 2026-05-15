Los profesores catalanes en huelga cortan la N-240 en Lleida: "Si queréis calidad, dad dignidad"

Los detalles Tras el fracaso de la reunión de este jueves entre Educación y los sindicatos, los profesores catalanes continúan con su cuarto día de paros. Piden mejoras salariales, entre otras exigencias para dar dignidad al sector y calidad a la escuela.

Unos 150 docentes han bloqueado este viernes la entrada a Lleida por la carretera N-240, como parte de una protesta en la que han volcado contenedores y llevado mobiliario escolar. La manifestación, que exige mejoras salariales, está convocada por USTEC, CGT, Professors de Secundària y la Intersindical, quienes no apoyan el acuerdo del Govern con CCOO y UGT. La reunión entre el Departamento de Educación y los sindicatos terminó sin acuerdo, aunque se reanudarán las conversaciones el próximo martes. Ignasi Fernández, de Professors de Secundària, ha criticado la propuesta del Govern, mientras que la consellera Niubó ha agradecido el "tono constructivo" del diálogo.

Unos 150 docentes han cortado este viernes alrededor de las 7:30 horas la rotonda de la entrada a Lleida por la carretera N-240, a la altura de la iglesia de Montserrat. Los docentes han volcado algunos contenedores, han llevado mobiliario escolar, mesas y sillas y tienen la intención de mantenerse en ese punto unas horas, hasta que comiencen a desplazarse hacia los servicios territoriales de Educación en Lleida, en la calle Pica d'Estats, donde comienza la manifestación que finalizará en la calle Blondel.

"Si queréis calidad, dad dignidad" reza uno de los carteles de los manifestantes en la cuarta jornada de paro de esta semana. El martes la huelga estaba convocada en toda Cataluña y el resto de los días por territorios. La huelga está convocado por USTEC, CGT, Professors de Secundària y la Intersindical, sindicatos que reclaman mejoras salariales y que se desmarcaron del acuerdo firmado por el Govern, CCOO y UGT.

En la reunión de ayer entre el Departamento de Educación y los sindicatos se terminaba sin acuerdo, aunque las partes se emplazaban a volverlo a intentar el próximo martes para explorar si es posible salvar el principal escollo de las retribuciones.

En la tercera jornada de huelga, la de este jueves, era el turno de las comarcas de Girona y Cataluña Central, donde Ustec ha cifrado en un 55 % el seguimiento -como en la anterior- y la Generalitat, un 21,5 % del total de la plantilla convocada.

Educación sigue sin moverse de momento del marco del acuerdo con CCOO y UGT. El secretario general de Professors de Secundària (Aspepc-sps), Ignasi Fernández, ha calificado de "irrisoria" la propuesta sobre inclusiva y ha añadido: "Hoy para mí (Niubó) no es mi consellera. Si el lunes no traen una propuesta concreta -en retribuciones-, pediremos explícitamente su dimisión", ha recalcado.

En cambio, Niubó, a través de las redes sociales, ha agradecido a las organizaciones sindicales el "tono constructivo" de la reunión y ha añadido: "Continuaremos trabajando la próxima semana, en los márgenes del acuerdo firmado (con UGT y CC.OO.), para dar respuesta a las necesidades y retos de la educación", ha afirmado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.