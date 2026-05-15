Ahora

Brote de hantavirus

Clavijo anuncia que Canarias encargará un estudio para analizar el posible daño turístico del crucero del hantavirus

Los detalles El presidente canario sigue con su ofensiva contra la gestión del hantavirus y el Gobierno central. Clavijo reconoce que no puede decir ahora "si ha habido daño o no", pero que lo van a investigar.

Imagen del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla, en Tenerife.Imagen del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla, en Tenerife.EFE/Ramón de la Rocha
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Gobierno de Canarias va a encargar un estudio para analizar el posible daño turístico por la presencia del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en el muelle de Granadilla, en Tenerife, según ha informado el presidente del ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo.

"No puedo decir ahora si ha habido daño o no, pero, desde luego, sí puedo decir que desde la Consejería de Turismo se está trabajando para eso", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por la repercusión turística que podría haber tenido el operativo de desembarco del Hondius.

Asimismo, ha insistido en que "Canarias nunca dijo no" a recibir en el muelle de Granadilla al crucero afectado por un brote de hantavirus, y que solo pidió garantías de seguridad para la población de Tenerife.

Ha afirmado que, por lo tanto, "nadie en el mundo" puede poner en duda la solidaridad y el compromiso del pueblo canario, que además, ha recordado, ha hecho frente al fenómeno migratorio desde África. El presidente ha hecho hincapié en que tiene derecho a pedir las garantías para proteger a la población, "porque ser solidario no significa desproteger a tu población y ponerla en riesgo", lo que ha dicho que ha sido entendido por la población en general.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Juanma Moreno reconoce "problemas en sanidad" y marca como objetivo "no gobernar con Vox": "Llegar a 55 impide que nos puedan chantajear"
  2. Trump abandona Pekín sin una medida clara para poner fin a la guerra de Irán: "Queremos que se acabe"
  3. El "peligro extremo" de Ayuso en México fue una pancarta: el PP madrileño se agarra a una protesta para acusar al Gobierno de exponerla a un "incidente grave"
  4. El agitador ultra Vito Quiles también viajó a Galicia y Zaragoza con billetes de AVE fraudulentos
  5. El español con positivo en hantavirus se encuentra mejor y está "casi asintomático"
  6. Manifestación histórica de los profesores de Valencia tras una semana de huelga indefinida: "Están asesinando la educación pública"