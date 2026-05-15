Clavijo anuncia que Canarias encargará un estudio para analizar el posible daño turístico del crucero del hantavirus

Los detalles El presidente canario sigue con su ofensiva contra la gestión del hantavirus y el Gobierno central. Clavijo reconoce que no puede decir ahora "si ha habido daño o no", pero que lo van a investigar.

El Gobierno de Canarias ha anunciado que encargará un estudio para evaluar el posible impacto turístico causado por el crucero Hondius, que se encuentra en el muelle de Granadilla, Tenerife, afectado por un brote de hantavirus. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha señalado que la Consejería de Turismo está investigando la repercusión del desembarco del crucero. Clavijo ha enfatizado que Canarias no se negó a recibir al barco, solicitando únicamente garantías de seguridad para la población local. Ha defendido que ser solidario no implica poner en riesgo a la población, subrayando el compromiso del pueblo canario.

El Gobierno de Canarias va a encargar un estudio para analizar el posible daño turístico por la presencia del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en el muelle de Granadilla, en Tenerife, según ha informado el presidente del ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo.

"No puedo decir ahora si ha habido daño o no, pero, desde luego, sí puedo decir que desde la Consejería de Turismo se está trabajando para eso", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por la repercusión turística que podría haber tenido el operativo de desembarco del Hondius.

Asimismo, ha insistido en que "Canarias nunca dijo no" a recibir en el muelle de Granadilla al crucero afectado por un brote de hantavirus, y que solo pidió garantías de seguridad para la población de Tenerife.

Ha afirmado que, por lo tanto, "nadie en el mundo" puede poner en duda la solidaridad y el compromiso del pueblo canario, que además, ha recordado, ha hecho frente al fenómeno migratorio desde África. El presidente ha hecho hincapié en que tiene derecho a pedir las garantías para proteger a la población, "porque ser solidario no significa desproteger a tu población y ponerla en riesgo", lo que ha dicho que ha sido entendido por la población en general.

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