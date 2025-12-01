Ayuso recupera a ETA y Mónica García le responde: "Es usted la que está alentando el odio"

¿Qué están diciendo? La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra" y vincula al Gobierno con la banda terrorista.

La tensión política en España se intensifica con las acusaciones entre el PP, Vox y el PSOE. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha avivado la polémica al usar a ETA como argumento contra el Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que la banda terrorista planea un asalto al País Vasco y Navarra. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido criticando a Ayuso por vincular al Gobierno con ETA y acusándola de fomentar el odio y la falta de convivencia. García también lamentó el estilo provocador de Ayuso, que, según ella, contribuye a un clima político tenso y conflictivo.

Además de la disputa abierta entre el PP y Vox por las acusaciones mutuas de hacer al otro pinzas con el PSOE, la tensión también está disparada entre los populares y el Gobierno, principalmente por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso.

Si tras la condena al fiscal general afirmó que se habían producido "hechos son propios de una dictadura", en la manifestación celebrada este domingo en Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid usó el comodín de ETA para atacar al Gobierno.

La banda terrorista puso fin a su actividad armada en 2011 y anunció su disolución oficial en 2018. Pero más de siete años después, Ayuso ha insistido en revivirlos. "Vamos a hablar claro por si no se me ha entendido: ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez", clamó durante la concentración en el Templo de Debod.

"Que me digan que es mentira", añadió desafiante.

La ministra de Sanidad, Mónica García, no ha dudado en responder este lunes y ha criticado que "es la presidenta la que no tiene ningún reparo en vincularnos con la banda terrorista ETA".

"Ya le vale, es la única que quiere resucitar a ETA", ha añadido en Al Rojo Vivo, donde también ha acusado a Ayuso de "alentar el odio".

"Es usted la que está alentando el odio en nuestro país, la que está alentando la falta de convivencia y esta manera de hacer política que se trata no solamente de desgastar al contrario, sino de insultarle y lanzar mensajes como el de ayer, de odio y absolutamente falsos", ha espetado García.

La también portavoz de Más Madrid ha lamentado además que "estamos acostumbrados a desayunarnos con los delirios de la señora Ayuso y a desayunarnos con este dictadorzuela de Chamberí dando lecciones, insultando permanentemente y luego asombrándose de que haya manifestaciones violentas delante de Ferraz".

