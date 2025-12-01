Cuenca resta importancia a los hechos del día de la DANA, se quita responsabilidad y pide que "se pase página"

Los detalles El jefe de Gabinete de Mazón durante la DANA ha declarado en la comisión del Congreso, defendiendo la presencia de Mazón en el Ventorro y negando que estuviera de ocio: "Jamás un alcalde o conseller llamó a mi teléfono".

El jefe de Gabinete de Carlos Mazón, responsable de la agenda y del discurso del presidente antes y después de la tragedia de la DANA, ha restado importancia a lo ocurrido durante su intervención ante la comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de la crisis provocada por las inundaciones del 29 de octubre de 2024. "Deberían pasar página en esta comisión y empezar a pensar en la reconstrucción", ha afirmado.

Durante la sesión, Cuenca se ha dedicado a esquivar responsabilidades y a derivarlas hacia técnicos y organismos de emergencias. En varias intervenciones ha señalado que la gestión de emergencias "se realiza desde un plano técnico y no político" y que él mismo no recibió reclamaciones directas para intervenir en la coordinación del CECOPI, el centro de emergencias.

Además, Cuenca no ha abandonado en ningún momento su papel de fiel escudero y ha defendido la presencia de Mazón en el Ventorro durante la crisis, negando que el presidente estuviera de ocio. "Jamás un alcalde o un conseller llamó a mi teléfono porque no podía localizar al presidente", aseguró. Sin embargo, fuentes de la comisión confirmaron que Mazón acumulaba varias llamadas perdidas durante la misma jornada, lo que generó críticas de los grupos de la oposición.

El grupo SUMAR ha cuestionado que Mazón no fuera retirado del Ventorro, mientras que el PSOE ha insistido en que Cuenca no informó al CECOPI sobre la situación del presidente. Cuenca ha respondido: "No soy de la Conselleria de Emergencias. Nadie me reclamó la presencia del presidente como para tomar una decisión así".

La sesión ha concluido con un gesto de cortesía hacia Cuenca, tras 20 minutos de intervención del portavoz del PP, quien realizó solo una pregunta al jefe de Gabinete a pesar de la expectación generada por la comisión.

