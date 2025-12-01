Las acusaciones mutuas entre el PP y Vox por las manifestaciones contra Sánchez: de hacer "pinza" con el PSOE a "caerse de un pino"

¿Qué están diciendo? Feijóo afirma que no se equivoca de "adversario" mientras Abascal le insiste en que presente una moción de censura.

Las manifestaciones del domingo han intensificado la rivalidad entre el PP y Vox. Aunque Feijóo, líder del PP, afirmó que la convocatoria no era partidista, Vox se desmarcó, organizando protestas alternativas. Feijóo acusó a Abascal, líder de Vox, de aliarse con el PSOE contra el PP, mientras que Abascal replicó que el PP hace lo mismo al pactar con el PSOE. Además, Isabel Díaz Ayuso criticó a Vox por incitar la violencia en una manifestación frente a la sede del PSOE, acusación que Abascal negó. La disputa incluye el debate sobre presentar una moción de censura, con Vox presionando al PP para actuar.

La doble manifestación del domingo contra el Gobierno parece haber servido para abrir una nueva brecha entre el PP y Vox. Aunque Alberto Núñez Feijóo aseguró que su convocatoria no iba de siglas ni partidos, la formación de Santiago Abascal se desmarcó y evitó asistir. Además, formaciones vinculadas a su partido organizaron otras protestas, y los líderes de ambas formaciones se están atacando duramente por ello.

Por un lado, Feijóo criticó a Abascal por hacer una "pinza" con el PSOE en contra del PP. "Déjense de pinzas y no repitan los errores que han cometido hace dos años", lanzó.

Sin embargo, para Vox la historia es diferente y es el PP el que está haciendo pinza a Vox al llegar a pactos con el PSOE. "¿A qué pinza se refiere el señor Feijóo? ¿Por qué acusa a Vox de algo que Vox no hace y él hace a lo bestia con una tenaza brutal de acuerdos entre el PSOE y el PP?", ha cuestionado este lunes.

El líder de Vox también ha acusado al PP de haberse equivocado de adversario en las últimas elecciones generales. "Se dedicaron a demonizar a Vox en las elecciones del 23 de julio y llevaron a la movilización de la izquierda", ha criticado.

Feijóo ha respondido y ha tachado de error los ataques de Abascal, asegurando que "no me equivoco de adversario". "Mi adversario es el presidente del Gobierno", ha sentenciado.

Isabel Díaz Ayuso también se ha unido al enfrentamiento y ha acusado a Vox haber alentado la violencia en la manifestación paralela que se hizo el domingo frente a la sede del PSOE en Ferraz.

"No parece raro que Vox haya promovido una nueva trifulca, seguramente para restar protagonismo y fuerza a miles de ciudadanos de bien, a quienes agradecemos nuevamente su confianza. Vox trabaja para Sánchez hasta en domingo", ha manifestado en X.

Por su parte, Abascal ha negado que su formación fuese la convocante (fue organizada por las juventudes de Vox) y ha asegurado que además que hubo violencia, aunque terminara con un detenido. "Yo no he visto violencia por ningún lado. No sé de qué pino se ha caído la señora Ayuso", ha censurado.

Los dos partidos se encuentran enzarzados la disputa, también por la necesidad o no de presentar una moción de censura. Mientras que el PP subraya sus "ganas" de presentarla y recuerda que no cuenta con los apoyos necesarios para que salga adelante, Abascal les presionan para que den un paso al frente e insiste en que podría funcionar.

"No se sabe hasta que se vota", ha declarado, añadiendo que serviría para retratar a Junts y comprobar si realmente ha retirado su apoyo al Gobierno.

