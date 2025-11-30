Feijóo y un mensaje para cada partido político: desde advertencias a muestras de cariño

Los detalles Aunque hubiera miles de manifestantes escuchándole, el líder 'popular' ha aprovechado la protesta de este domingo para enviar diferentes mensajes a formaciones como Sumar o Vox.

En la manifestación del Partido Popular en Madrid, con asistencia estimada entre 40.000 y 80.000 personas, los discursos se dirigieron principalmente a las formaciones políticas españolas. Alberto Núñez Feijóo lanzó mensajes contundentes: cuestionó a nacionalistas e independentistas sobre su tolerancia a la corrupción, advirtió a Sumar sobre la nueva alianza de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana y criticó a Vox por errores pasados. Las palabras más duras fueron para EH Bildu, a quienes calificó como "delincuentes", mientras que elogió a Unión del Pueblo Navarro (UPN) por su alianza. Feijóo aprovechó la ocasión para enviar un mensaje claro a todos los actores políticos.

En la manifestación celebrada este domingo en Madrid por el Partido Popular había 40.000 personas según Delegación del Gobierno o 80.000 según la organización. Ahora bien, los discursos realizados desde el atril no estaban tan dirigidos a los asistentes, sino más bien a las formaciones políticas españolas.

Especialmente Alberto Núñez Feijóo, quien parecía tener un mensaje para todos. Primero, para los nacionalistas e independentistas, les lanzó la pregunta de si esa ideología que tanto defienden es sostener la corrupción: "Hasta dónde vais a seguir tragando para mantener lo vuestro, hombre".

Para los socios de Gobierno, Sumar, el líder 'popular' les ha lanzado una advertencia: Pedro Sánchez ya tiene un nuevo juguete que se llama Esquerra Republicana. "No le voy a pedir dignidad a Sumar. Solo les aviso. Ojo, el Partido Socialista tiene un juguete nuevo. Un juguete independentista, republicano y que no quiere hablar en la lengua común", ha afirmado.

Y, puestos a dar mensajes, Feijóo ha tenido para sus exsocios de Gobierno en varias comunidades autónomas. "Déjense de pinzas y no repitan los errores que han cometido hace dos años", ha espetado a Vox.

Las palabras más duras, por supuesto, se las ha dedicado a EH Bildu: "Los únicos que están a la altura moral de este Gobierno. Los delincuentes al lado de los delincuentes".

Y las más bonitas para Unión del Pueblo Navarro (UPN), para esa comunidad en la que habría empezado la trama Cerdán: "Me siento orgulloso de tener una alianza con UPN y no con Bildu".

Porque Alberto Núñez Feijóo, aprovechando las fechas, ha mandado un mensaje para todos.

