Tensión PP-Gobierno

Ayuso revive el fantasma de ETA y el Gobierno responde: "Ella es quien alienta al odio"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Isabel Díaz Ayuso ha sido una de las figuras 'populares' que ha tomado la palabra durante la manifestación celebrada este domingo para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pero la presidenta madrileña también ha tenido palabras para EH Bildu.

Concretamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha revivido a la banda terrorista ETA en el discurso que ha realizado ante los manifestantes desplazados al Templo de Debod: "ETA esté preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira".

"No puede ser que Bildu mantenga a Sánchez, el que no pactaría con ellos", ha sentenciado.

Unas palabras de las que se han hecho eco varios ministros del Gobierno. El primero, Óscar Puente. El ministro de Transportes ha rescatado una publicación suya de 2020 en 'X' en las que aseguraba que Ayuso era un "peligro para la Comunidad de Madrid.

"Un buen día para recordar este tuit. Es de 2020. Hoy está mucho peor", ha publicado Puente adjuntando el vídeo donde la presidenta madrileña decía la frase sobre ETA.

Por su parte, Óscar López ha respondido a la 'popular' señalando que, "mientras Ayuso nos intenta distraer con ETA y Venezuela, ella sigue en su ático pagado con el dinero de las comisiones infames y se carga la sanidad y la universidad públicas". "Lo de siempre: burradas para que no hablemos de lo importante", ha concluido.

Por último, Ayuso también ha encontrado una réplica de Mónica García. En el caso de la ministra de Sanidad, ha rescatado el mensaje de la presidenta madrileña condenando la violencia vista en la manifestación de este domingo en Ferraz para recordarle que es ella quien está "alentando el odio".

"Claro Isabel, no se te había ocurrido que llamar hijo de puta al presidente y estar todos los días insultando al gobierno e invocando a ETA podía desembocar en manifestaciones violentas. No es Vox, eres tú alentando el odio constantemente", ha publicado.

