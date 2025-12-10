Aragón se acerca a las elecciones tras la reunión del PP y el PSOE para la negociación de los presupuestos

El contexto Jorge Azcón asegura que el PSOE "no tiene credibilidad" y que está dispuesto a aprobar el techo de gasto "para no enfrentarse a los aragoneses".

Aragón se enfrenta a elecciones adelantadas tras el fracaso del presidente Jorge Azcón para lograr un acuerdo presupuestario con Vox o el PSOE. Azcón y el consejero de Hacienda se reunieron con líderes socialistas buscando su apoyo, pero el encuentro resultó infructuoso, cerrando Azcón la puerta a futuras negociaciones con el PSOE, al que acusa de falta de confianza. Pilar Alegría, del PSOE, criticó la postura de Azcón, asegurando que buscaba excusas para pactar con Vox o convocar elecciones. Azcón intentará nuevamente negociar con Vox, pero ha dejado claro que no aceptará cambios en su propuesta presupuestaria.

Aragón se aboca a unas elecciones adelantadas. El presidente popular Jorge Azcón no ha logrado por el momento un acuerdo para aprobar los presupuestos del año que viene ni con Vox, su principal apoyo en la legislatura, ni con el PSOE, principal grupo de la oposición.

El presidente aragonés y el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez De Castro, se han reunido este miércoles con la socialista Pilar Alegría, como secretaria general del PSOE Aragón, y el portavoz Fernando Sabés.

Con este encuentro, Azcón buscaba el apoyo del PSOE para sacar adelante las cuentas del año que viene y así evitar elecciones, después de haber recibido el rechazo de Vox en su reunión del martes.

Sin embargo, a su salida, el Azcón ha cerrado la puerta por completo a pactar con el PSOE e incluso a volver a reunirse con esa formación, ya que considera que "a mi juicio, no tienen confianza ni credibilidad".

"La reunión de hoy ha sido la más impostada que he visto nunca", ha aclarado el líder del PP, que ha calificado a Alegría como "la aprendiz más aventajada de Sánchez".

Según ha explicado el presidente autonómico en rueda de prensa, los socialistas se han mostrado de acuerdo con la mayoría de medidas planteadas por su Gobierno y solo han hecho "cuatro o cinco propuestas", lo que él ha interpretado como una señal de que sus intereses son partidistas.

"Ahora están dispuestos a aprobar el techo de gasto por aguantarse un poco más y no enfrentarse a los aragoneses. Es una enmienda a la totalidad a la gestión del Gobierno aragonés. ¿Ustedes creen que son de fiar con todos los cambios de rumbo que hemos vivido en la mesa de Consejo de Gobierno?", ha planteado.

Además, ha subrayado que "es bueno llegar a acuerdos" y ha recordado que "con el PSOE hemos pactado tres decretos leyes". "Cuando te vienen y te dicen que están a favor el 99% del presupuesto del PP... estaba mirando si había una cámara oculta", ha apuntado.

Ha afirmado que Alegría "tiene pavor a unas elecciones autonómicas, a dar respuesta a la sociedad aragonesa".

Azcón "muerde una mano tendida"

Al mismo tiempo, la ministra de Educación ha dado una versión completamente distinta de lo ocurrido en la reunión. Pilar Alegría ha criticado que ante su "mano tendida", lo que ha hecho Azcón ha sido "morderla". "Parece estar en la búsqueda de excusas para pactar con Vox o convocar elecciones", ha reprochado.

La socialista ha asegurado que ha acudido a la reunión "pensando en Aragón" y, por tanto, con la intención de "negociar unos presupuestos". "Hemos querido volverle a trasladar la máxima voluntad de llegar a un acuerdo y le hemos dicho que contaría con los votos del PSOE para aprobar ese techo de gasto", ha indicado en rueda de prensa.

Por eso, pese a las críticas a la presunta falta de interés del presidente aragonés, Alegría ha indicado que "aún queda tiempo para llegar a un acuerdo" y evitar el adelanto electoral. Una opción a la que Azcón ha cerrado la puerta por completo.

Otro intento con Vox

Azcón mantuvo una primera ronda de contactos el martes con el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco. Sin embargo, el partido de ultraderecha afirmó que las posiciones están alejadas ante la negativa del presidente a asumir las propuestas de su grupo relacionadas con el rechazo al Pacto Verde, la inmigración o la limpieza de los cauces de los ríos.

Pese a todo, el presidente autonómico volverá a convocar esta semana a una reunión a Vox para intentar cerrar un acuerdo, antes de tomar la decisión de disolver las Cortes y convocar elecciones.

Sobre esa próxima negociación, Azcón ha advertido que solo aceptará su propia propuesta. "Es este presupuesto y no será otro. ¿Si depende de Vox? Nosotros estamos en nuestra baldosa, de ahí no nos vamos a mover", ha asegurado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.