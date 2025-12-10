Ahora

Presunto amaño de contratos públicos

El PSOE se desvincula de Leire Díez tras su detención mientras el PP apunta al Gobierno: "No hay hueco para tanto delincuente de la mafia sanchista"

¿Qué están diciendo? El PP sitúa al expresidente de la SEPI también detenido, Vicente Fernández, como "mano derecha" de María Jesús Montero.

Las portavoces Montse Mínguez (PSOE) y Ester Muñoz (PP).
El PSOE ha recordado que Leire Díez ya no es militante del partido y ha pedido respeto a la justicia, pero su detención junto a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, este miércoles ha sido la puntilla final de un día complicado para el PSOE.

Estos arrestos por presunto amaño de contratos públicos se unen a la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, acusado de acoso sexual. Unas circunstancias que el PP ha aprovechado para atacar a un Gobierno que, dicen, va "apagándose poco a poco".

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que al ritmo de "escándalos" actual, en 2027 al Partido Socialista "no le van a quedar ni las raspas" y, con tantas detenciones de socialistas o exsocialistas, "probablemente las cárceles se queden pequeñas".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, la portavoz del PP se ha referido tanto al arresto de Díez, fontanera del PSOE, como a las acusaciones de acoso sexual contra Tomé. Según Muñoz, el día que se está viviendo en las filas socialistas está siendo "absolutamente dantesco".

Muñoz ha recordado además que Díez es la mujer socialista "que nadie conocía pero que se reunía con todo el mundo", en relación a los encuentros que mantuvo con Santos Cerdán y Antonio Hernando.

La portavoz también se ha referido a la detención de Vicente Fernández, a quien ha calificado como "mano derecha" de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tanto en Andalucía como en Madrid.

En su opinión, lo que se está conociendo el día de hoy es "la muestra de un Gobierno en descomposición" que va "apagándose poco a poco".

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, también ha comentado lo sucedido y ha dicho que el PSOE hoy "ha hecho triplete" con la renuncia de Tomé y las dos detenciones.

"Las cárceles de España van a empezar a quedarse pequeñas. No hay hueco para tanto delincuente de la mafia sanchista", ha afirmado en X.

La noticia de la detención ha llegado cuando muchos dirigentes socialistas se encontraban en el Pleno del Congreso. Rápidamente, el PSOE ha buscado desvincularse de Díez y ha recordado que ya no milita en el partido.

"Lo acabamos de escuchar ahora", ha dicho la portavoz socialista Montse Mínguez a los periodistas en los pasillos del Congreso, donde ha expresado el "respeto absoluto al trabajo que está haciendo la Guardia Civil". "Es tiempo de justicia", ha sentenciado.

