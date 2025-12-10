Ábalos ya no es diputado: el Congreso le suspende y le retira todos sus derechos como parlamentario

El contexto El hasta ahora diputado del Grupo Mixto, al que entró tras su salida del PSOE, y exministro de Transportes ha pedido al Congreso votar de forma telemática quedando rechazado por la Mesa de la Cámara Baja.

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido suspender todos los derechos como diputado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien está en prisión provisional por presunto cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La decisión, confirmada por fuentes de la Cámara Baja, se basa en el reglamento del Congreso. Ábalos, quien había solicitado votar telemáticamente tras su salida del PSOE, defendió la importancia del voto en la democracia. El Tribunal Supremo confirmó su procesamiento junto a su exasesor Koldo García, subrayando indicios de responsabilidad criminal. Se espera un auto de apertura de juicio oral próximamente.

La Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido este miércoles suspender todos los derechos como diputado al exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien se encuentra en prisión provional por el presunto cobro de mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia.

En este sentido, explican que toman la decisión "en aplicación del artículo 21.2 del Reglamento, que reza que 'los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta'".

De esta manera, Ábalos pierde "sus prerrogativas y derechos funcionales y económicos como diputado electo". En concreto, dejará de recibir "percepciones económicas propias de la condición del diputado"; será dado de baja "en la cobertura de protección social con cargo al Presupuesto de la Cámara, así como en la póliza de accidentes concertada por las Cortes Generales"; y se detraerá "la parte proporcional de la subvención correspondiente al Grupo Parlamentario Mixto".

La decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados, llega después de que este mismo miércoles el hasta ahora diputado del Grupo Mixto, al que entró tras su salida del PSOE, solicitase votar de forma telemática, a través de una publicación en sus redes sociales.

Un tuit en el que ha defendido que el ejercicio de la representación popular de un diputado electo en el órgano legislativo mediante su voto es "fundamental" en una democracia y que llegaba justo después de que el Tribunal Supremo confirmara su procesimiento, así como el de su ya exasesor Koldo García.

Lo confirmaba una resolución de la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal a la que ha tenido acceso laSexta, en la que se rechazaban los recursos de la defensa de Ábalos y Koldo. Además, en ella se subraya el hallazgo de "indicios bastantes de responsabilidad criminal". Se espera que el siguiente paso sea un auto de apertura de juicio oral que podría ser inminente.

