La alarma por la gripe aviar crece en Madrid: más de 400 aves muertas y vecinos preocupados por la contaminación del Manzanares

El brote de gripe aviar en Madrid ha dejado 420 aves muertas en el río Manzanares, principalmente cigüeñas. Sin embargo, biólogos y ecologistas advierten que el número real podría ser mucho mayor, estimando hasta 700 aves muertas. La situación supone un riesgo para otras aves y animales, ya que el agua contaminada podría propagar el virus. La Consejería de Medio Ambiente ha activado protocolos de alta patogenicidad, aunque aún se esperan resultados de los análisis del Ministerio de Agricultura. El Ayuntamiento de Getafe está pendiente de confirmaciones oficiales y ha emitido consejos de prevención.

El último brote de gripe aviar en Madrid sigue dejando imágenes preocupantes en el río Manzanares. Según la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, ya se han registrado 420 aves muertas, la mayoría cigüeñas (409), aunque también hay patos y garzas. Sin embargo, los biólogos y organizaciones ecologistas alertan de que el número real podría ser mucho mayor.

En apenas unos metros del río, en la zona de Perales del Río (Getafe), una redactora de laSexta ha encontradoseis cigüeñas muertas una tras otra, además de otras con síntomas claros de gripe aviar: cuello ladeado, pico entreabierto y movimientos torpes.

Estas aves enfermas y los cadáveres flotando en el agua suponen un riesgo real para otras aves, animales domésticos y la fauna silvestre. Un vecino y activista explica: "El agua estará contaminada. ¿Quién la usa? Huertos, animales que beben, otras aves...". Desde SEO/BirdLife advierten: "Las aves acuáticas que comparten el mismo hábitat se pueden contagiar entre ellas".

La cifra real podría ser el doble

Mientras la Consejería mantiene su cifra oficial de 420 aves muertas, otros expertos calculan que podrían ser hasta 700. Teniendo en cuenta que en toda la Comunidad de Madrid hay unas 5.000 cigüeñas, la mortalidad es altísima.

Además de cigüeñas, también se han encontrado cadáveres de patos, garzas y gaviotas, y SEO/BirdLife advierte que incluso algunos mamíferos podrían verse afectados. Por eso insisten en retirar los cadáveres rápidamente para evitar contagios.

La Comunidad aplica protocolos de alta patogenicidad

Aunque aún no se han confirmado los resultados de los análisis del Ministerio de Agricultura, la Consejería de Medio Ambiente ya ha activado los protocolos de alta patogenicidad, que se usan cuando la gripe aviar causa un número elevado de muertes y se propaga rápidamente.

El Ministerio de Agricultura confirma que sus laboratorios están analizando las muestras enviadas por la Comunidad, pero aún no hay resultados ni fechas para conocerlos. Por ahora aseguran que se están siguiendo los protocolos correctamente y evitan generar alarma social.

El Ayuntamiento de Getafe está pendiente

El consistorio señala que está a la espera de la confirmación oficial para saber si las cigüeñas muertas entre Getafe y Madrid están afectadas por gripe aviar. Mientras tanto, recuerdan los consejos de prevención:

No tocar aves muertas o enfermas.

aves muertas o enfermas. Mantener distancia de los animales afectados.

de los animales afectados. Avisar a los servicios municipales o al 112 si se localizan nuevos casos.

¿Es peligroso para las personas?

La gripe aviar rara vez se transmite a humanos, pero las autoridades recomiendan precaución si se encuentra un ave muerta o enferma. El riesgo principal es para otras aves y animales, ya que el virus se contagia por heces y fluidos, y los cadáveres flotando en el río pueden facilitar la propagación.

En Perales del Río, los vecinos muestran su preocupación. Aseguran que apenas han recibido información oficial y denuncian que ya se están encontrando animales muertos en calles y zonas cercanas. Una vecina resume la inquietud: "Debería tomarse una decisión y poner en marcha un plan de gestión de la epidemia".

Mientras tanto, las imágenes del Manzanares con cigüeñas muertas y otras luchando por sobrevivir muestran un brote que podría ser uno de los más graves de los últimos años en la Comunidad de Madrid.

