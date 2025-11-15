La abstención de Junts y el informe de Europa sobre la amnistía, balón de oxígeno para el Gobierno

El contexto Esta semana el Ejecutivo ha podido respirar con algo de alivio gracias a la victoria parlamentaria que le proporcionó la abstención de Junts y al aval a la ley de amnistía por parte del abogado general de la UE.

El Gobierno ha conseguido un respiro tras una semana complicada gracias a la abstención de Junts en la votación para postergar el cierre de las centrales nucleares, frustrando así los planes del PP. Junts ha aclarado que su decisión responde a sus propios intereses, no a un deseo de salvar al Gobierno. Mientras tanto, un informe del abogado general de la UE a favor de la amnistía ha aliviado a la Administración central, calificando la medida como un paso hacia la reconciliación política. Además, ERC ha suavizado la tensión con el Gobierno, defendiendo a Pedro Sánchez ante las críticas sobre el caso de Begoña Gómez.

El Gobierno respira tras una semana en la que, pese a sus amenazas, Junts le ha salvado en la votación para frenar el calendario del cierre de las centrales nucleares, arruinando así la jugada del PP. Con la abstención del partido independentista se postergaba el cierre de las centrales, un balón de oxígeno inesperado para los socialistas que los de Puigdemont han justificado dejando claro que solo defienden sus propios intereses.

Así lo trasladaba su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, en jueves en Al Rojo Vivo. "No estamos aquí para salvar a ningún Gobierno", aseveró, asegurando que el suyo es "el único partido que puede decir que mantiene una coherencia en todo lo que hace". El Gobierno, en cualquier caso, insiste en la mano tendida. "El diálogo hasta la extenuación es la única fórmula de poner de acuerdo a los que piensan distinto", defendía este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Esta semana también conocíamos un informe del abogado general de la Unión Europea a favor de la amnistía, en el que concluye que esta "parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social" y que "no constituye una autoamnistía", Lo que también hacía respirar más tranquila a la Administración central. "Esto, efectivamente, quita una piedra del camino", afirmaba el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.

Y aunque Junts, con una excusa menos, volvía a plantear la convocatoria de elecciones este viernes, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, le lanzaba un salvavidas a Pedro Sánchez en el Congreso, donde planteaba que, si el caso de la asesora de su mujer, Begoña Gómez, es malversación, "cómo le llamamos a que el señor Rajoy cargara los cuidados de su padre en Moncloa a los Presupuestos Generales del Estado". Una postura conciliadora de ERC que rebaja la tensión entre Junts y el Gobierno.

