El escritor que destapó el caso de los safaris humanos de Sarajevo asegura que participaron "españoles socialmente relevantes y ricos"

Los detalles Enzio Gavazzeni es quien ha denunciado esta crueldad. En una entrevista en 'El Mundo', cuenta que los asesinos "disparaban a cualquiera que estuviera delante del visor" de su rifle, incluidos bebés.

Los llamados 'turistas' que llegaban cada fin de semana a Sarajevo para saciar su sed de sangre en lo que ahora conocemos como 'cacerías humanas' tenían un 'modus operandi'.

Se apostaban en las colinas y edificios altos de Sarajevo y desde allí, esperaban a que los civiles salieran de sus casas para buscar agua, comida simplemente cruzar la calle para ir a trabajar.

Elegían a sus objetivos y disparaban con el francotirador, sin previo aviso. Ni si quiera les importaba que las víctimas fueran bebés. Apuntar y disparar a civiles era para ellos solo un juego.

Sabemos que los clientes venían en grupos de cinco o seis personas y llegaban a pagar hasta 120.000 euros, dependiendo de cuál fuera el humano que abatían.

Hombres ricos con influencias

Los participantes de este macabro juego eran hombres ricos y con grandes influencias en las altas esferas. "Había notarios, abogados, profesionales con recursos económicos y empresarios con bastante dinero disponible", ha asegurado Ezio Gavazzeni, el escritor italiano que ha denunciado este crimen.

La mayoría de ellos eran italianos, pero Gavazzeni ha afirmado en una entrevista en 'El Mundo' que también había "españoles socialmente relevantes y ricos". En este sentido, Nicola Brigida, abogado del caso de los 'Safaris humanos', señala que "parece bastante claro que existía una relación previa entre estos individuos y los servicios de seguridad italianos sobre el terreno"

Ahora, 30 años después, la Fiscalía de Milán busca los nombres de los criminales que pagaron por asesinar a sangre fría a civiles.

