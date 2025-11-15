La borrasca Claudia no se marcha: sigue descargando lluvia y amenaza con provocar crecidas de ríos

Unas personas tratan de protegerse de la lluvia y de las rachas de viento en Córdoba por la borrasca Claudia.

Los detalles Aunque este sábado lloverá en casi todo el país, hay que estar atentos sobre todo a dos zonas: el sur de Ávila y el norte de Cáceres y el oeste de Andalucía, sobre todo en la provincia de Huelva.

La borrasca Claudia sigue afectando a España, dejando en alerta a varias provincias debido a lluvias intensas, especialmente en el oeste peninsular. Las áreas más afectadas son el sur de Ávila, el norte de Cáceres y el oeste de Andalucía. En el Sistema Central, las lluvias persistentes podrían causar desbordamientos de ríos, con acumulaciones de hasta 200 litros por metro cuadrado. En Huelva, las tormentas podrían incluir granizo. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido avisos naranjas por lluvias significativas en Cáceres, Toledo, Ávila, Cádiz, Sevilla y Huelva, con precipitaciones de hasta 80 mm en 12 horas.

La borrasca Claudia se resiste a marcharse y este sábado mantiene en alerta a una veintena de provincias y descargará lluvias especialmente abundantes en el oeste de la península. Y es que, aunque va a llover en casi todo el país, hay que estar atentos sobre todo a dos zonas: el sur de Ávila y el norte de Cáceres, y el oeste de Andalucía.

En el Sistema Central ya llueve desde esta mañana y continuará haciéndolo a lo largo del día. Una lluvia no muy intensa, pero sí persistente, que, además, cae sobre mojado, porque ya ha llovido mucho esta semana. Así, puede producirse desbordamiento de ríos, sobre todo en el sur de Ávila, y podrían llegar a acumularse 200 litros por metro cuadrado entre el viernes y el sábado en esta zona.

El oeste de Andalucía, sobre todo la provincia de Huelva, es el otro foco: allí ya está lloviendo y tenemos tormentas, que por la tarde pueden venir acompañadas, además, de granizo.

Así las cosas, la Agencia Estatal de Meteorología tiene en aviso naranja -un nivel de alerta que implica riesgo importante- por lluvias a distintos puntos de las provincias de Cáceres, Toledo y Ávila por precipitaciones acumuladas de hasta 80mm en 12 horas. En el caso de Cádiz, Sevilla y Huelva, esa alerta es por precipitaciones acumuladas de hasta 30mm en una hora, según la AEMET.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.