El octogenario acusado de matar a Encarnita Polo en la residencia está bajo custodia policial en un centro psiquiátrico

El contexto El hombre, también residente del centro, donde no había mostrado signos de agresividad hasta ahora, habría estrangulado mortalmente a la artista, según los primeros indicios.

El octogenario que presuntamente acabó este viernes con la vida de la actriz y cantante Encarnita Polo, a quien según los primeros indicios habría estrangulado en la residencia de Ávila donde ambos vivían, se encuentra bajo custodia policial en un centro psiquiátrico hospitalario, según fuentes de la Subdelegación de Gobierno citadas por la agencia Efe.

Según la misma agencia, el hombre, que anteriormente no había mostrado signos de agresividad en el citado centro de mayores, permanecerá bajo custodia policial hasta que sus condiciones permitan que pase a disposición judicial.

