Trump revela que ha tomado una decisión sobre Venezuela mientras sube la tensión en el Caribe: "No puedo decir qué es"

El contexto La Administración Trump ha mantenido ya varias reuniones sobre posibles operaciones militares en Venezuela. Washington mantiene un amplio despliegue militar y ha ejecutado más de una veintena de ataques contra supuestas embarcaciones con droga en la zona.

El presidente Donald Trump ha insinuado que ya ha tomado una decisión sobre las acciones en Venezuela, aunque no ha revelado detalles. Sus declaraciones, realizadas a bordo del Air Force One, coinciden con reuniones en la Casa Blanca sobre posibles operaciones militares en Venezuela, en medio de tensiones crecientes. Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe, justificando el despliegue como un esfuerzo para combatir el narcotráfico vinculado a Venezuela. En este contexto, se han realizado ataques contra embarcaciones supuestamente cargadas de drogas, matando a 80 personas. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció la 'Operación Lanza del Sur' para enfrentar a los "narcoterroristas".

"Más o menos ya he tomado una decisión. No puedo decirles qué sería, pero más o menos he tomado una decisión". Así ha respondido el presidente Donald Trump al ser preguntado por la prensa sobre sus siguientes pasos en Venezuela y las reuniones que ha mantenido con el Pentágono sobre las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe, donde mantiene un amplio y creciente despliegue militar desde el pasado verano.

"Veremos qué pasa. No puedo decirles qué es, pero hemos hecho mucho progreso con Venezuela en términos de frenar la entrada de drogas", ha apuntado el presidente, que ha apostillado que no obstante hay un "problema" al respecto con México o Colombia.

Sus declaraciones, captadas a bordo del Air Force One antes de poner rumbo a Florida para pasar el fin semana, llegan en un momento en el que, según recoge la agencia Reuters, altos cargos de la Administración Trump han mantenido varias reuniones en la Casa Blanca esta semana para abordar posibles operaciones militares en Venezuela, en medio de una creciente tensión con el país latinoamericano, frente a cuyas costas Trump ha desplegado aviones, barcos de guerra y un submarino nuclear.

Este inédito despliegue militar en el Caribe responde, según Washington, a la necesidad de combatir el narcotráfico que se origina en Venezuela y se traslada a EEUU por vía marítima, orquestado por carteles a los que ha designado como organizaciones terroristas y a los que vincula al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En este contexto, EEUU ha llevado a cabo una veintena de ataques contra supuestas embarcaciones cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando al menos a 80 personas. El último de estos ataques tuvo lugar esta misma semana, según ha detallado en las últimas horas el Comando Sur de Estados Unidos, que ha precisado que golpeó la embarcación en aguas internacionales cuando "traficaba con narcóticos", matando a cuatro tripulantes a los que califica como "narcoterroristas".

El secretario de Guerra de Trump, Pete Hegseth, anunció precisamente este jueves la llamada 'Operación Lanza del Sur', en la que se enmarcarían estos ataques, para, según dijo, "expulsar a los narcoterroristas" del hemisferio occidental. Sin embargo, no dio más detalles sobre el alcance de esa misión.

Una hora antes de que Trump abandonara la Casa Blanca el viernes, el 'Washington Post' revelaba que el mandatario había estado reunido con Hegseth y otras autoridades del Pentágono para discutir "una serie de opciones" sobre la mesa para avanzar con la estrategia militar contra Venezuela. El diario citaba a un funcionario según el cual las fuerzas desplegadas en el Caribe estaban esperando órdenes para atacar y responder a nuevos operativos, recoge Efe.

El presidente ha insinuado en el pasado la posibilidad de llevar a cabo ataques terrestres en Venezuela en el marco de esa lucha contra el narcotráfico. Maduro, a su vez, le acusa de querer dar un golpe de Estado para expulsarle del poder. La tensión también ha ido en aumento con Colombia, a cuyo presidente, Gustavo Petro, Trump ha tachado de "líder del narcotráfico".

