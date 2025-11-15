Ahora

Investigan lo sucedido

Hallan los cadáveres de un hombre y una mujer con signos de violencia en un chalé de Alpedrete, Madrid

Los detalles Los fallecidos son dos personas de 60 años. Tras desplazarse hasta la vivienda, el médico del Summa 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre y la mujer.

Lugar donde han encontrado los cadáveres de un hombre y una mujer con signos de violencia en AlpedreteLugar donde han encontrado los cadáveres de un hombre y una mujer con signos de violencia en AlpedreteEuropa Press | Emergencias 112 Comunidad de Madrid
Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado este sábado del hallazgo de los cadáveres de un hombre y una mujer de 60 años con visibles signos de violencia en un chalé del municipio de Alpedrete.

El suceso ha ocurrido al mediodía, cuando el 112 ha recibido una llamada, tras lo que se han desplazado hasta el lugar los servicios de Emergencias, que han informado de que los cuerpos han sido encontrados en una vivienda de la calle de la Jara del municipio y de que el médico del Summa 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento de las dos personas.

Ahora, la Guardia Civil investiga lo sucedido para tratar de escalecer las causas de los fallecimientos. Según han indicado al respecto fuentes de la Benemérita a la Guardia Civil, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo que ha podido ocurrir.

