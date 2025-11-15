Ahora

Juicio a García Ortiz

Alfonso Pérez Medina analiza las posibles sentencias al fiscal general: "La resolución podría estar antes de navidades"

¿Qué ha dicho? El jefe de Tribunales de laSexta afirma que "no es una sentencia muy compleja" y apunta a posibles "votos particulares" en la resolución.

Alfonso Pérez Medina
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, ha analizado qué es lo que está por venir en lo referente al juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. En sus palabras, ha expresado que la sentencia "no es compleja" y que podría estar "para antes de navidades".

"Se espera que el Tribunal Supremo resuelva en unas semanas. No es una sentencia muy compleja. Podría estar para antes de navidades", ha expuesto Pérez Medina.

Sobre el qué puede pasar, apunta a varias opciones: "En la instrucción ya hubo votos particulares, así que se puede prever que los haya en la sentencia. Significaría que el Tribunal se fracturaría".

"Podría haber una condena por revelación de secretos y una alternativa de delito de infidelidad en custodia de documento", ha explicado el jefe de Tribunales de laSexta.

Y también, la "posible absolución" del fiscal general del Estado en caso de que exista "unanimidad" en el Tribunal Supremo.

El fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo acusado de un presunto delito de revelación de secretos, en relación al correo de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en el que buscaba un pacto con Fiscalía.

Tras el proceso, la acusación se agarra a dos indicios que a pesar de no ser pruebas como tal podrían convertir en culpable a García Ortiz. El primero de ellos es el borrado de su móvil, al que la UCO apunta mientras que la defensa considera que la exposición de los agentes son solo deducciones; el segundo es el correo electrónico en su bandeja de entrada, un email que varios periodistas ya tenían antes que el propio fiscal general.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sanidad llevará a Ayuso a los tribunales por su negativa a crear el registro de objetores del aborto
  2. Trump revela que ha tomado una decisión sobre Venezuela mientras sube la tensión en el Caribe: "No puedo decir qué es"
  3. El escritor que destapó el caso de los safaris humanos de Sarajevo asegura que participaron "españoles socialmente relevantes y ricos"
  4. El octogenario acusado de matar a Encarnita Polo en la residencia está bajo custodia policial en un centro psiquiátrico
  5. Los últimos días de Franco: del llanto de Juan Carlos a la operación a vida o muerte del dictador
  6. Hallan los cadáveres de un hombre y una mujer con signos de violencia en un chalé de Alpedrete, Madrid