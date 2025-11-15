Alfonso Pérez Medina analiza las posibles sentencias al fiscal general: "La resolución podría estar antes de navidades"

¿Qué ha dicho? El jefe de Tribunales de laSexta afirma que "no es una sentencia muy compleja" y apunta a posibles "votos particulares" en la resolución.

Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, ha analizado el juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, indicando que la sentencia podría estar lista antes de Navidad. Según Pérez Medina, el Tribunal Supremo resolverá en pocas semanas y, aunque no es una sentencia compleja, podría haber votos particulares, lo que indicaría una fractura en el Tribunal. Las opciones incluyen una posible condena por revelación de secretos o infidelidad en custodia de documento, así como una posible absolución si hay unanimidad. García Ortiz está acusado de un presunto delito relacionado con un correo electrónico de Alberto González Amador. La acusación se basa en el borrado del móvil del fiscal y un correo en su bandeja de entrada.

Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, ha analizado qué es lo que está por venir en lo referente al juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. En sus palabras, ha expresado que la sentencia "no es compleja" y que podría estar "para antes de navidades".

"Se espera que el Tribunal Supremo resuelva en unas semanas. No es una sentencia muy compleja. Podría estar para antes de navidades", ha expuesto Pérez Medina.

Sobre el qué puede pasar, apunta a varias opciones: "En la instrucción ya hubo votos particulares, así que se puede prever que los haya en la sentencia. Significaría que el Tribunal se fracturaría".

"Podría haber una condena por revelación de secretos y una alternativa de delito de infidelidad en custodia de documento", ha explicado el jefe de Tribunales de laSexta.

Y también, la "posible absolución" del fiscal general del Estado en caso de que exista "unanimidad" en el Tribunal Supremo.

El fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo acusado de un presunto delito de revelación de secretos, en relación al correo de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en el que buscaba un pacto con Fiscalía.

Tras el proceso, la acusación se agarra a dos indicios que a pesar de no ser pruebas como tal podrían convertir en culpable a García Ortiz. El primero de ellos es el borrado de su móvil, al que la UCO apunta mientras que la defensa considera que la exposición de los agentes son solo deducciones; el segundo es el correo electrónico en su bandeja de entrada, un email que varios periodistas ya tenían antes que el propio fiscal general.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.