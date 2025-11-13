Nogueras mantiene su tono duro contra Sánchez: "Cinismo no es un insulto, es una constatación"

¿Qué ha dicho? "A nosotros nos han llamado terroristas o miserables, que sí son insultos, y no hemos ido a llorar por las esquinas", comenta Nogueras, que reconoce que no entiende "la euforia del PSOE" por su abstención en una votación para frenar el calendario del cierre de las centrales nucleares.

Junts vuelve a ser protagonista en el Congreso una jornada más. La abstención de la formación catalana en una votación para frenar el calendario del cierre de las centrales nucleares ha hecho que muchos cuestionen ese anuncio de divorcio con el Gobierno de Pedro Sánchez, algo a lo que su portavoz en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, quita hierro en Al Rojo Vivo.

Nogueras asegura que esta votación es algo que han llevado haciendo desde el año pasado en esta cuestión e insta al Gobierno al acabar con "la política del titular". "Casi el 60% de la energía de Cataluña proviene de nucleares. O no sale luz o la vamos a tener que pagar más cara. Con una enmienda no se soluciona, entonces no entendemos la euforia del PSOE, el problema sigue existiendo aunque miren hacia otro lado", esgrime.

La portavoz insiste en que su formación ha sido "coherente" con lo que ya han votado en anteriores ocasiones y piden que "se haga política", algo que considera que no se está haciendo desde el PSOE. Además, mantiene la dureza mostrada contra Sánchez en el Congreso este miércoles, cuando llamó "cínico" e "hipócrita" al presidente del Gobierno. "A nosotros nos han llamado terroristas o miserables, que sí son insultos, y no hemos ido a llorar por las esquinas. Cinismo no es un insulto, es una constatación", defiende.

"Tendríamos que empezar a hablar sin tapujos y los ciudadanos de Cataluña tienen que saber cuál es la realidad. Está bien que diga que quiere cambiar los horarios pero hay una realidad a la que este gobierno está dando la espalda. Siguen encima de la mesa los incumplimientos de este Gobierno con Cataluña", argumenta Nogueras, que lamenta que desde el Ejecutivo "no se haya hecho nada" con Cataluña.

"Insisto en que la dureza no es lo que yo pueda decir del cinismo e hipocresía, la dureza es que exista un Gobierno que hace promesas que no cumple. Un Gobierno que se mantiene a base de titulares. No está cumpliendo con los ciudadanos de Cataluña. ¿En qué ha mejorado la vida de los catalanes desde que gobierna Sánchez? La pregunta no es si Junts o Junqueras es más dura, es qué va a hacer este Gobierno. ¿Qué piensa hacer? Si tienen que celebrar que una enmienda no se ha votado, el problema es más gordo de lo que hacen ver", sentencia la portavoz de Junts.

