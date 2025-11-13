Junts salva al Gobierno pese a su divorcio: se abstiene en una votación para frenar el calendario del cierre de las centrales nucleares

La otra cara Entre las votaciones que se han dado en el Congreso se ha aprobado una enmienda que vuelve a hacer efectivo el reembolso del 50% y 100% del precio del billete en el caso de 15 y 30 minutos de retraso respectivamente. Esta enmienda ha contado con los votos a favor de Junts, PNV y ERC.

Jornada de alto voltaje en el Congreso de los Diputados en la primera ronda de votaciones desde que Junts anunciase su ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez. En la Cámara Baja se votaban la ley de atención a la clientela y la ley de movilidad sostenible, ambas con acuerdos cerrados previamente con Junts y apoyadas, por consiguiente, por la formación catalana.

Pero ahí no estaba el foco en la jornada de este jueves, ya que las enmiendas que venían del Senado por parte del PP tenían un alto interés por comprobar cómo se podía materializar ese divorcio entre Junts y el Gobierno. Entre esas enmiendas había una que afecta a las centrales nucleares y que supondría eliminar las órdenes ministeriales con las fechas de cierre de Almaraz, Cofrentes y Asco I.

Manteniendo la posición que tuvo en febrero en la votación de una PNL sobre este asunto, Junts ha optado por abstenerse, algo que ha hecho que la enmienda no salga adelante. Aunque se hubiese aprobado, de facto no supondría la prolongación de la vida útil de estas centrales. Ahora se continuará con el proceso y hay que esperar al informe del Consejo de Seguridad Nuclear, pero ya no habrá ninguna orden con fecha de cierre.

Desde el Gobierno celebran la abstención de Junts: "No todo es un Juego de Tronos"

Fuentes del Gobierno trasladan a laSexta su satisfacción con esta abstención de Junts. "Se ha quedado un día estupendo", aseguran, interpretando el sentido de esta votación "dentro de la lógica del contenido" y no tanto de la política. Normalizan, además, que saquen adelante unas votaciones y otras no.

"El parlamento es complejo para todos. No todo es un Juego de Tronos", ironizan estas fuentes, aludiendo a la popular serie. Además, descartan que se haya producido un "tanteo" con la formación catalana.

En una de esas votaciones, Junts ha votado a favor de una enmienda del PP sobre las concesiones de autobuses interurbanos. Al comprobar ese apoyo por parte de Junts, la bancada 'popular' ha celebrado con aplausos. Más tarde se ha aprobado otra enmienda del PP con el voto a favor de Junts.

Durante la sesión ha habido dos votaciones en las que varios diputados del PSOE se han equivocado en su voto. En una enmienda, dos de ellos se han equivocado y han votado a favor cuando tenían que votar en contra. Minutos más tarde, otro diputado del PSOE ha hecho que el PP saque adelante otra enmienda, lo que ha provocado aplausos y alboroto en la Cámara Baja.

Hay otra enmienda que interesa al bolsillo de la gente y que ha salido adelante: la de las indemnizaciones a los usuarios por los retrasos en Renfe, con la que se vuelve al reembolso del 50% y 100% del precio del billete en el caso de 15 y 30 minutos de retraso respectivamente. En este caso, ha contado con los votos a favor de Junts, PNV y ERC.

Nogueras cree que había "muchos argumentos" para votar sí y para votar no

Antes de llevarse a cabo estas votaciones, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, señaló que "hay muchos argumentos para votar que sí y muchos argumentos para poder votar que no" a la enmienda presentada por el Partido Popular a la Ley de Movilidad Sostenible para que se elimine la fecha del cierre de tres centrales nucleares.

En una entrevista en TV3, Nogueras recordó que "casi el 60% del suministro eléctrico de Cataluña depende hoy de las centrales nucleares" y apuntó que "también es verdad que hay otras vías para poder alagar un poco este cierre mientras se necesite esta energía que no pasa por una enmienda como la que hoy se presenta".

Señaló que es un debate "complejo" y que "no podemos ser reduccionistas". Lo que vote Junts, comentó, "se verá en el marcador en el momento de la votación", destacó Nogueras, añadiendo que "la posición cómoda es decir que las nucleares mal, pero la realidad es que nuestro trabajo es ser mucho más pedagógicos y poder explicar que todo no es tan sencillo".

