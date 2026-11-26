El contexto Koldo García, exasesor del que fuera ministro de Transportes, habrá cumplido sus penas de cárcel y de inhabilitación el 2 de noviembre de 2040. A Víctor de Aldama, por su parte, le quedan de cumplir 1.613 días, pero tiene la condena suspendida.

El Tribunal Supremo ha fijado las liquidaciones de condena para el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, en el marco del caso Koldo. Ábalos deberá cumplir una pena máxima de 15 años y 18 meses de prisión, con inhabilitación hasta 2057 y una multa de 52.000 euros. Koldo García enfrentará una pena similar con una multa de 47.750 euros. Aldama, condenado a 4 años y medio, tiene su pena suspendida bajo ciertas condiciones y una multa de 72.000 euros. El Supremo concluyó que los tres formaron una organización criminal para cometer delitos de corrupción relacionados con contratos de mascarillas y otros beneficios indebidos.

El Tribunal Supremo ha realizado este jueves la liquidación de condenas por el caso Koldo para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el alto tribunal ha realizado las respectivas liquidaciones de condena, que fijan en un "máximo de cumplimiento" de 15 años y 18 meses de cárcel (6.015 días) y en 15 años (5.475 días) para Ábalos y Koldo García, pese a que fueron condenados, respectivamente a más de 24 y 19 años de prisión.

Asím para Ábalos, condenado por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, la fecha de cumplimiento definitivo de su pena de prisión sería el 11 de mayo de 2042 y la inhabilitación especial para empleo o cargo público abarcaría hasta el 15 de junio de 2057. O lo que es lo mismo: un total de 28.650 días en la cárcel. Además, se le han impuesto 52.000 euros de multa.

Para Koldo García, condenado a por los mismo delitos que el exsocialista, las penas de prisión e inhabilitación llegan al 2 de noviembre de 2040. Su pena de multa, además, se ha fijado en 47.750 euros.

Aldama, la pena suspendida

Con respecrto a Aldama, que fue condenado a 4 años y medio de cárcel, le quedan por cumplir 1.613 días, aunque el texto expecifica que tiene suspendida su condena con la condición de no delinquir durante cinco años, comparecer semestralmente ante el juzgado y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad. En su caso, la multa impuesto es de 72.000 euros.

En la sentencia contra los tres por el caso mascarillas, el Supremo concluyó, por unanimidad, que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción.

De esta manera, la Sala consideró probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos y la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas.

El Supremo también vio delito en el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

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