¿Qué ha dicho? Según fuentes presentes en la declaración a laSexta, Fernando María Villalonga asegura que se puso en contacto con el embajador español y que, según el protocolo, él debía comunicar esa información al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El cónsul de España en Tetuán, Fernando María Villalonga, declaró ante la jueza María Tardón que antes de la entrada masiva de migrantes, el CNI le advirtió que "la frontera estaba caliente". Villalonga informó al embajador español, quien debía comunicarlo al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Villalonga asumió su cargo el 29 de julio, un día antes del desplazamiento masivo, y alertó al embajador sobre movimientos inusuales. La jueza Tardón solicitará las comunicaciones. Gonzalo Sanz destacó la relación entre el director de la Policía Nacional y Marruecos y mencionó medidas como reuniones y refuerzos de seguridad. Sanz afirmó que la entrada masiva pudo haberse detenido inicialmente y que Marruecos mostró una "voluntad inequívoca" de permitir el paso a los migrantes.

El cónsul de España en Tetuán, Fernando María Villalonga, ha declarado ante la jueza María Tardón que, antes de que comenzara la entrada masiva de migrantes, el CNI le trasladó que "la frontera estaba caliente" y él informó al embajador español, que debería, según el protocolo, comunicar esa información al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Según fuentes presentes en la declaración a laSexta, Villalonga ha explicado que el 29 de julio, un día antes de que empezara el desplazamiento masivo, hizo su entrada efectiva en el cargo, es decir, se llevó a cabo el intercambio entre el cónsul saliente y el entrante y se creó un carril para el traslado.

El cónsul ha relatado que llegó desde Almería y cogió un coche hacia Ceuta. Entonces, avisó al embajador de que le estaban llegando informaciones de que se estaban produciendo movimientos mediante notas verbales, whatsaps y correos electrónicos. Una serie de comunicaciones que la jueza Tardón, a cargo de la investigación sobre la entrada de los días 30 y 31 de julio, va a solicitar.

Villalonga también ha relatado que, a su llegada, dio la mano al entonces jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, y él le dio una serie de folletos turísticos de Ceuta.

"Voluntad inequívoca" por parte de Marruecos

Sanz, que ha declarado por segunda vez, ha mencionado la "estrecha relación" de Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, con el jefe de la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos, y ha añadido que el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, hizo "todo lo posible para tratar de poder expulsar a los nadadores" que estaban entrando.

El exjefe de efe de gabinete también ha explicado que se adoptaron "medidas cosméticas", como la celebración de una videoconferencia, una reunión y el refuerzo con una lancha del dispositivo de seguridad. Además ha insistido en que todo lo que le trasladó el CNI sobre la situación en la frontera se transmitió y que la entrada masiva se podía haber parado "en los primeros momentos" del 30 de julio.

Igualmente, Sanz se ha mostrado convencido de que hubo una "voluntad inequívoca" por parte de Marruecos de querer dejar pasar a quienes entraban en Ceuta.

En su primera declaración el pasado 1 de octubre, Sanz insistía ante la magistrada que elevó a Triano los avisos que le habían trasladado sobre la posible entrada masiva de migrantes y que"no se paró de pedir ayuda".

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