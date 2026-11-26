¿Por qué es importante? La convocatoria permitirá reforzar las plantillas de la Administración, cubrir vacantes y facilitar el acceso y la promoción de miles de aspirantes. Los aspirantes tendrán 20 días hábiles para inscribirse.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la convocatoria de 14.373 plazas para la Administración General del Estado, incluyendo puestos de nuevo ingreso y vacantes para promoción interna. La Secretaría de Estado de Función Pública ha organizado diez procesos selectivos para los subgrupos A2, C1 y C2, con 6.508 plazas para el turno libre y 7.865 para promoción interna, de las cuales 1.679 están reservadas para personas con discapacidad. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, destacó la importancia de esta convocatoria. Los aspirantes tienen 20 días hábiles para presentar su solicitud y los procesos selectivos incluyen medidas de descentralización y actualización de temarios.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la convocatoria de 14.373 plazas para acceder a la Administración General del Estado (AGE), una oferta que incluye puestos de nuevo ingreso y vacantes destinadas a la promoción interna de los empleados públicos. La resolución, firmada por la Secretaría de Estado de Función Pública, contempla diez procesos selectivos de los subgrupos A2, C1 y C2, con 6.508 plazas por el turno libre y otras 7.865 por promoción interna. Del total, 1.679 quedan reservadas para personas con discapacidad.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado la convocatoria de "un día histórico en defensa del Estado de Bienestar y también de la Función Pública". Lo ha hecho durante su intervención en la Diputación Permanente del Congreso, donde ha defendido la política de empleo público del Ejecutivo y ha recordado que, desde 2018, el Gobierno ha convocado cerca de 300.000 plazas, frente a las 64.000 de anteriores periodos de gobierno.

La mayor parte de las vacantes corresponde a la oferta de empleo público de 2026 para la Administración General del Estado, aprobada el pasado mes de mayo. No obstante, la convocatoria también incorpora algunas plazas pendientes de las ofertas de 2024 y 2025, según explican fuentes de Función Pública.

20 días hábiles para presentar las solicitudes

Quienes quieran optar a una de estas plazas tendrán 20 días hábiles para presentar su solicitud, a contar desde este viernes. Los aspirantes que concurran por el turno libre deberán superar un proceso selectivo mediante el sistema de oposición, mientras que quienes opten a la promoción interna lo harán a través de un concurso-oposición.

La convocatoria incorpora, además, medidas para avanzar en la descentralización de las pruebas y acercarlas a los lugares de residencia de los aspirantes. También se han actualizado los temarios para incluir contenidos sobre igualdad, transparencia, protección de datos y los usos y riesgos de la inteligencia artificial.

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