Delcy Rodríguez se querella contra Víctor de Aldama por "injurias graves"

El contexto En dos programas de televisión, el comisionista atribuyó a la presidenta encargada de Venezuela la entrega de un sobre que contendría documentación relacionada con una presunta financiación irregular del PSOE.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ha presentado una querella contra el comisionista Víctor de Aldama por "injurias graves con publicidad". Aldama acusó a Rodríguez de entregarle un sobre con documentación sobre una presunta financiación irregular del PSOE, durante entrevistas en 'Diario de la Noche' y 'Horizonte'. Rodríguez niega las acusaciones, afirmando desconocer el sobre y su contenido. La querella, presentada por el despacho del exjuez Baltasar Garzón, busca castigar la difusión pública de estas declaraciones, que podrían conllevar una multa de seis a 14 meses. Aldama no se retractó en un acto de conciliación anterior.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado una querella contra el comisionista Víctor de Aldama por un presunto delito de "injurias graves con publicidad", a raíz de las declaraciones que realizó el empresario en dos programas de televisión, donde atribuyó a la venezolana la entrega de un sobre que, según afirmó, contendría documentación relacionada con una presunta financiación irregular del PSOE.

Los hechos se refieren a las entrevistas concedidas por Aldama los días 4 y 5 de febrero de 2026 en 'Diario de la Noche', de Telemadrid, y 'Horizonte', emitido en Cuatro y en la plataforma 'Mediaset Infinity'. Según la querella, el comisionista habló en ellas de un supuesto sobre con el logotipo de la empresa estatal venezolana 'PDVSA', que contendría documentación sobre hechos que son objeto de una investigación judicial en torno a presuntas irregularidades en la financiación del PSOE, tal y como ha informado el despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón este lunes.

Por su parte, Rodríguez "niega de forma rotunda" las afirmaciones de Aldama y asegura que nunca tuvo conocimiento de la existencia del sobre ni de su contenido y que nunca se lo entregó al empresario, tal y como han indicado sus letrados, que consideran que las declaraciones pueden constituir un delito de injurias por parte de Aldama.

En un comunicado, el despacho informa de la presentación de esta querella por este delito, que "castiga la imputación de hechos con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, agravados por haberse difundido públicamente en medios de comunicación" y comporta una pena que "correspondería a una multa de entre seis y 14 meses".

Aldama no se retractó de sus palabras

La presentación de la querella era algo previsible después de que el pasado 16 de julio el abogado de Víctor de Aldama comunicase en un acto de conciliación celebrado en un juzgado de Madrid que no se retractaba de sus palabras.

Aldama, que mantiene suspendida su condena de cuatro años y medio de prisión por corrupción en contratos públicos de mascarillas, afirmó que Delcy Rodríguez le dio un sobre presuntamente relacionado con la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA y que habría servido para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.

El empresario entregó ese supuesto sobre en marzo en la investigación del 'Caso Koldo' que mantiene abierta la Audiencia Nacional, y habló de él en el marco de otra causa, relacionada con un fraude en materia de hidrocarburos, en la que un informe de la UCO incluyó una imagen de "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria Delcy Rodríguez.

En este contexto, los abogados de la presidenta encargada de Venezuela insisten en que Rodríguez "nunca ha tenido conocimiento de la existencia de dicho sobre ni de su contenido y que nunca se lo ha entregado al empresario". La querella subraya al respecto que no existe, en el propio sobre, ninguna evidencia que identifique a Delcy Rodríguez como la persona que supuestamente habría efectuado la entrega, y pone el foco en la ausencia de información acerca de la trazabilidad del documento y de las circunstancias en las que habría permanecido desde su supuesta recepción hasta la difusión de su existencia.

Y es que, añade, de acuerdo con la imagen del documento que ha circulado en medios de comunicación, el sobre habría sido entregado (con un sello de recepción estampado por un funcionario sin que conste el apellido de Víctor de Aldama en dicha imagen) en febrero de 2020, y que lo habría tenido oculto hasta 2026.

Los abogados subrayan que las declaraciones de Aldama han proyectado sobre Rodríguez "una participación en hechos presuntamente delictivos que no le corresponde" porque no está siendo investigada. Con todo, la querella solicita al juzgado que requiera a Telemadrid y a Cuatro -medios donde Aldama hizo esas manifestaciones- las grabaciones íntegras de las entrevistas emitida los días 4 y 5 de febrero de 2026, así como la declaración del empresario.

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