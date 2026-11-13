El PSOE presenta una denuncia contra el PP, su abogado, Eduardo Inda y Okdiario por el supuesto pago de la defensa de Koldo García

El contexto Les atribuye delitos de obstrucción a la Justicia, y, de forma concurrente, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil por simulación negocial y en facturación, cohecho, prevaricación y malversación.

El PSOE ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el PP, su abogado Miguel Durán, Eduardo Inda y Okdiario, en relación con un supuesto intento de compra denunciado por Koldo García. Según el documento al que ha accedido laSexta, se les acusa de delitos como obstrucción a la Justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, simulación negocial y facturación, cohecho, prevaricación y malversación. La noticia está en desarrollo, y laSexta invita a sus lectores a seguir las actualizaciones para no perderse ninguna novedad.

El PSOE ha presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra PP, su abogado, Miguel Durán, Eduardo Inda y Okdiario por el supuesto intento de compra denuncuado por Koldo García.

En el escrito al que ha tenido acceso laSexta, se les atribuye delito de obstrucción a la Justicia, y, de forma concurrente, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil por simulación negocial y en facturación, cohecho, prevaricación y malversación.

El PSOE destaca que Okdiario le paga a Koldo García por unos derechos de autor inexistentes, sino que paga directamente la factura del despacho de abogados que ejerce su defensa letrada, asumiendo una minuta penal ajena.

Según el escrito, esta contradicción entre quienes figuran en el contrato (Okdiario y Koldo) y quienes realizaron realmente el pago (Okdiario y el despacho de la abogada) demostraría de manera incontrovertible que el contrato del 26 de noviembre de 2025 es un acuerdo ficticio, creado para ocultar una posible entrega de dádivas e inmunidad procesal.

En el mismo se indica que Koldo García identifica a Eduardo Inda como la persona a través de la cual se negociaría y canalizaría el pago ofrecido, que finalmente se produjo de forma parcial mediante una persona jurídica interpuesta. Explicando que, después de las reuniones con el abogado del PP, Alberto Durán, y por indicación de este, mantuvo una comida en el domicilio de Inda para concretar el acuerdo económico y preparar el contenido de una entrevista.

Dos reuniones

El nuevo paso dado por los socialistas llega después de que el que fuera asesor de José Luis Ábalos asegurara hace unos días a 'Cadena SER' que el abogado del PP , Alberto Durán, le ofreció pagar sus gastos de defensa y un millón de euros adicionales -a través de la empresa editora de OkDiario- a cambio de facilitar información para derrocar a Pedro Sánchez.

García, condenado a 19 años de prisión por el llamado Caso Mascarillas, aseguraba que mantuvo dos reuniones el pasado mes de mayo con Durán, con quien quería explorar la posibilidad de un acuerdo. Según el exasesor de Ábalos, Durán mostró interés en hablar con Koldo cuando la investigación comenzaba a acorralarlo.

Estos encuentros se celebraron en un despacho de Madrid próximo a la sede de los populares en la calle Génova: el primero fue de tanteo y en el segundo se establecieron las bases del pacto, que acabó cumpliéndose a medias, según afirma García.

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, entregó facturas al juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional que recogían el pago de 242.000 euros de la editora de OkDiario para sufragar la defensa de Koldo. Según García, el director del diario digital, Eduardo Inda, le aseguró que recuperaría ese dinero gracias a la publicidad institucional que factura a gobiernos del PP.

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