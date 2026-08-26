La Fiscalía pide mantener la imputación de Jéssica Rodríguez por el caso Koldo

Los detalles En sendos escritos, Anticorrupción se ha opuesto también al recurso de apelación del ex alto cargo de Adif, Ignacio Zaldívar.

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado los recursos de apelación presentados por Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, y por Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif, en el caso Koldo. Según la Fiscalía, no hay falta de motivación en sus imputaciones. Rodríguez está implicada por su posible responsabilidad en contratos con las empresas públicas Ineco y Tragsatec, donde se afirma que no realizó trabajo alguno, recibiendo un salario como parte de un plan criminal. Zaldívar, por su parte, está acusado de tráfico de influencias por presionar para que Rodríguez fuera contratada. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a los recursos de la expareja del exministro Jose Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, y del ex alto cargo de Adif Ignacio Zaldívar contra sus imputaciones ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el marco del caso Koldo.

El Ministerio Público ha presentado sendos escritos de alegaciones, a los que ha tenido acceso 'EFE', contra los recursos de apelación formulados por las defensas de Rodríguez y Zaldívar dejando claro que no hay falta de motivación en sus imputaciones.

En el caso de la expareja de Ábalos, considera que el juicio celebrado contra el exministro en la que ella declaró como testigo no implica cosa juzgada y apunta a su eventual responsabilidad en los hechos relacionados con sus contratos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

La sentencia contra el exministro de Transportes por el caso mascarillas afirma que Jéssica Rodríguez no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que "el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles públicas en su cuenta bancaria".

Respecto de Zaldívar, insiste en que la prueba practicada en el juicio lleva a entender que pudo haber participado en el delito de tráfico de influencias en tanto que trasladó a su subordinada las presiones recibidas para que Jéssica fuera contratada y fuera mantenida en su puesto.

El pasado 20 de julio, Jéssica y Zaldívar se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional.

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