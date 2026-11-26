Los detalles La vicepresidenta segunda ha aprovechado el comentario durante su intervención en defensa de las políticas laborales para reivindicar a las trabajadoras de este sector: "Se levantan a las cinco de la mañana y cobran mucho menos que sus compañeros".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha respondido a un diputado del PP que la ha mandado "a freír churros" durante su intervención en un pleno de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, en el que defendía las políticas laborales del Ejecutivo. Lejos de dejar pasar el comentario, Díaz ha aprovechado la expresión para reivindicar el trabajo de las mujeres que se dedican a esta actividad y denunciar las condiciones laborales y la brecha salarial que, según ha señalado, sufren respecto a sus compañeros.

"Con todo el cariño, me han mandado ustedes a freír churros y les quiero decir una cosa: las mujeres que fríen churros en este país se levantan a las cinco de la mañana, trabajan de pie con aceite hirviendo y cobran también ellas mucho menos que sus compañeros", ha respondido desde la tribuna.

Díaz ha vinculado esa realidad con las medidas laborales que estaba defendiendo durante su intervención y ha dedicado su respuesta a las trabajadoras que desempeñan este oficio. Además, ha reprochado al diputado el tono de su comentario y ha reclamado a la bancada popular que abandone lo que ha calificado de "clasismo" y "mala educación": "Para ellas va este decreto. Me gustaría ya en el futuro que abandonen quizás este clasismo y, a veces también, yo que he sido diputada, la mala educación".

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