El grupo hotelero de los Platino desmiente las razones por las que Ayuso abandona México: "Hemos solicitado retirarle la invitación"

El contexto Debido "a las desafortunadas declaraciones" realizadas por la 'popular' han "solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de iberoamérica".

El grupo hotelero Xcaret, donde se celebrará la gala de los Premios Platino, ha desmentido las acusaciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre un supuesto boicot por parte de la líder mexicana Claudia Sheinbaum. Ayuso afirmó que Sheinbaum amenazó con cerrar el hotel si ella asistía al evento. Sin embargo, Xcaret negó haber recibido amenazas y explicó que retiraron la invitación a Ayuso para evitar que el evento se convirtiera en una plataforma política. Los Premios Platino celebran la cultura y creatividad iberoamericana, y Xcaret reafirma su compromiso con la industria audiovisual.

El grupo hotelero donde se celebrará la gala de los Premios Platino este sábado ha desmentido los motivos por los que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha finalizado su viaje en México antes de tiempo. La 'popular' ha acusado a la líder mexicana de "boicotear" el evento y de amenazar "con cerrar el hotel donde se celebran los premios si acudía". Por su parte, desde el grupo Xcaret dicen haber retirado ellos mismos la invitación a Ayuso.

"Con respecto al comunicado emitido esta mañana por la Comunidad de Madrid, NEGAMOS CATEGÓRICAMENTE haber recibido amenazas o instrucción alguna por parte de la Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, o algún funcionario del Gobierno de México con respecto a la realización de Los Premios Platino Xcaret", aseguran en un comunicado publicado en sus redes sociales.

De su lado, dicen que el evento "representa una celebración que reconoce y honra lo mejor de las artes, la creatividad y la riqueza multicultural de la comunidad iberoamericana": "Es también un espacio que promueve el respeto, la convivencia y la hermandad entre los 23 países que conforman esta gran región".

"A lo largo de sus 13 años de trayectoria, los Premios Platino se han consolidado como una de las plataformas más importantes de la industria audiovisual iberoamericana. Esta semana celebramos con orgullo la cuarta edición de los Premios Platino Xcaret en Riviera Maya, reafirmando nuestro compromiso con la cultura, el talento y la unión entre nuestros pueblos" agregan.

Debido a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid los últimos meses culminando con una gira política en México, sostienen, han "solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de iberoamérica".

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