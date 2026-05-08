Los españoles a bordo del MV Hondius se desmarcan del hantavirus y lanzan un mensaje de calma: "No somos un riesgo para la población"

Los detalles Según ha explicado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, todos los españoles continúan asintomáticos y con "buen ánimo" mientras el barco sigue navegando hacia Canarias a la espera de conocer cómo se organizará su llegada y posterior cuarentena.

Catorce españoles a bordo del MV Hondius han tranquilizado al público respecto al brote de hantavirus en el barco, asegurando que no representan un riesgo para la población. Según el Ministerio de Sanidad, los pasajeros están asintomáticos y de buen ánimo mientras navegan hacia Canarias. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, informó que todos están dispuestos a cumplir las medidas sanitarias. Una reunión telemática con la ministra de Sanidad, Mónica García, confirmó el buen estado de salud de los tripulantes. El ornitólogo Ricardo Hevia, a bordo, también afirmó que todos están bien y expresó su deseo de regresar pronto a Galicia. La situación es monitoreada por un médico de la OMS a bordo.

Los 14 españoles que permanecen a bordo del MV Hondius han querido enviar un mensaje de tranquilidad en plena preocupación por el brote de hantavirus detectado en la embarcación. "No somos un riesgo para la población general", ha trasladado este viernes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, de parte de los pasajeros tras mantener una videollamada con ellos.

Según ha explicado el Ministerio de Sanidad, todos los españoles continúan asintomáticos y con "buen ánimo" mientras el barco sigue navegando hacia Canarias a la espera de conocer cómo se organizará su llegada y posterior cuarentena.

"Todo lo que nos comunican es que no hay ninguna incidencia, que el ánimo es favorable y que tienen ganas de llegar", ha señalado Padilla durante una rueda de prensa en la que ha insistido en que ninguno de los pasajeros españoles se ha negado a cumplir las medidas sanitarias previstas.

La reunión telemática, en la que también participó la ministra de Sanidad, Mónica García, sirvió para informar a los tripulantes sobre el dispositivo preparado y comprobar su estado de salud.

Mientras tanto, algunos de los pasajeros continúan compartiendo imágenes de aparente normalidad desde el barco en redes sociales: actividades de ocio, mensajes de buenos días e incluso vídeos haciendo ganchillo durante la travesía.

El presidente Alfonso Rueda también confirmó que la Xunta está en contacto con la familia de Ricardo Hevia, el ornitólogo de Cariño que viaja en el barco oceanográfico afectado por el brote. Rueda explicó que intentó ponerse en contacto con él directamente este jueves, pero no fue posible. Sin embargo, a través de la información trasladada por su familia, pudo confirmar que "se atopa ben" y manifestó su deseo de que siga así y pueda regresar a Galicia "canto antes".

"No hay nadie con ningún síntoma"

"No estamos en los camarotes. No hay nadie con ningún síntoma. Estamos navegando ahora hacia Canarias con toda la incertidumbre de qué van a hacer con nosotros. El único que está en el barco y creo que puede opinar de cómo estamos, soy yo. A día de hoy, estamos 150 más o menos que quedamos en el barco en perfecto estado. Si fuera un COVID como dicen algunos figuras, estaríamos todos infectados en dos días. Lo que temo es que podamos pagar el pato de tanta ignorancia confinados en Madrid. Espero que reine el sentido común, que lo dudo", han asegurado.

A su vez, desde Sanidad también han querido recalcar que la situación está siendo monitorizada constantemente gracias a la presencia de un médico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que viaja en el barco, y que les informa a tiempo real del estado de los tripulantes.

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