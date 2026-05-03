Trump, tan feliz: el petróleo de Venezuela se dispara tras la guerra en Oriente Medio y ya exporta más que Irán

Los detalles El republicano no ocultó su pasión por el crudo venezolano cuando bombardeó Caracas y capturó a Nicolás Maduro. Ahora, cuatro meses después, está sacando partido al recurso del país caribeño.

Donald Trump ha conseguido uno de sus objetivos para 2026 al capturar a Nicolás Maduro en una operación militar en Venezuela, centrada en el petróleo. Tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, el crudo venezolano ha aumentado su valor, permitiendo a Venezuela exportar más que Irán en abril. Varias empresas han decidido invertir en el país debido a sus vastas reservas de crudo, aunque enfrentan el desafío de refinar su petróleo denso. Repsol busca aumentar la producción en un 50% y triplicarla en tres años, mientras EE.UU. gestiona gran parte del petróleo venezolano.

Donald Trump ha logrado uno de sus objetivos de 2026. Uno que comenzó el 3 de enero, cuando bombardeó Venezuela y capturó a Nicolas Maduro en una operación en la repitió en no pocas ocasiones la palabra "petróleo". Ahora, cuatro meses después, el crudo venezolano se ha disparado tras la guerra en Irán. Tras esos primeros ataques de EEUU y de Israel sobre Teherán del 28 de febrero.

Con el estrecho de Ormuz bloqueado, Venezuela ha logrado exportar más crudo que los iraníes en el mes de abril y el interés de las empresas no se ha hecho esperar. Porque son varias las que han decidido invertir en el país.

En un país del que Trump dijo que, sumando sus recursos a los de EEUU, se podía hablar del "55% del petróleo del mundo". Ese era su objetivo. El del crudo venezolano. Un recurso que hay de sobra en Venezuela al ser el país con más reservas de crudo probadas de todo el planeta.

Sin embargo, tiene un problema. El problema de ser demasiado denso. De necesitar maquinaria a punto para poder refinarle. Para todo eso se necesita dinero, se necesita inversión... y es entonces donde entran las empresas extranjeras.

El objetivo, en palabras de Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, era "aumentar en un 50% la producción del petróleo venezolano y triplicar la producción en tres años".

Además, EEUU ha emitido licencias para Chevron, las británicas Shell y BP y la italiana Eni, bajo una sombra de Trump que parece demasiado alargada.

"Calculo que un 40 o un 50% de todo ese petróleo lo está gestionando Estados Unidos", afirma Alejandro Inaurritu, profesor de Ciencias Económicas en la UCM.

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