Trump cumple su promesa: arranca la desclasificación de archivos sobre ovnis y vida extraterrestre

El contexto El presidente de los EEUU recibió en el Despacho Oval a los astronautas que hicieron historia con el Artemis II. Según dijo, conocerle a él era el premio, pero les quiso hacer otro presente: anunciar que iba a desclasificar información gubernamental sobre el avistamiento de ovnis y otros tipos de vida extraterrestre.

El 29 de abril, el presidente Donald Trump recibió a los astronautas del Artemis II en el Despacho Oval, destacando su logro como los humanos que más lejos han llegado de la Tierra. Durante el encuentro, Trump anunció que desclasificaría información sobre ovnis y vida extraterrestre. El Pentágono ha cumplido con esta promesa, publicando archivos inéditos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP) en la web del Departamento de Defensa. Estos incluyen videos, fotos y documentos sobre avistamientos de ovnis en Estados Unidos. El Departamento de Defensa planea seguir publicando más materiales progresivamente cada pocas semanas.

El pasado 29 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en el Despacho Oval a los astronautas que hicieron historia con el Artemis II. Según dijo, conocerle a él era el premio "por ser los seres humanos que más lejos han llegado de la Tierra". Pero les quiso hacer otro presente y, por ello, anunció ante ellos que iba a desclasificar información gubernamental sobre ovnis y vida extraterrestre. Dicho y hecho, porque este viernes se han publicado las primeras informaciones.

"El pueblo estadounidense ahora puede acceder instantáneamente a los archivos desclasificados del gobierno federal sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP)". Así se ha anunciado, en un mensaje en la red social X del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Porque el Pentágono ha publicado archivos "nunca antes vistos" que detallan presuntos avistamientos de ovnis desde distintos territorios de Estados Unidos. "Los videos, fotos y documentos originales más recientes sobre UAP de todo el gobierno de Estados Unidos están disponibles en un solo lugar, sin necesidad de autorización", defiende la Administración Trump.

Concretamente, en la web del Departamento de Defensa, se puede ver una imagen llamada "foto B2 del FBI". Una "imagen fija infrarroja (en negro intenso) capturada de un objeto no identificado sobre el oeste de Estados Unidos en diciembre de 2025", asegura el Departamento de Defensa de Trump.

Y es que, el Pentágono ha cumplido con lo prometido por Donald Trump y, este viernes, ha hecho públicos "archivos nunca antes vistos" sobre ovnis y sobre diversas investigaciones sobre avistamientos a lo largo de décadas.

El Departamento de Defensa ha declarado que irá "publicando nuevos materiales de forma progresiva a medida que se descubran y desclasifiquen, con tandas que se publicarán cada pocas semanas".

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