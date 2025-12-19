Ahora

EEUU lanza un "ataque masivo" contra el Estado Islámico en Siria en represalia por la muerte de tres estadounidenses

Los detalles Tres estadounidenses, incluidos dos militares, murieron en un ataque del 13 de diciembre en Palmira.

Un avión de combate F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EEUU.Un avión de combate F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EEUU.Europa Press

Las autoridades estadounidenses han informado este viernes de que han lanzado un "ataque masivo" contra objetivos de Estado Islámico en Siria, en respuesta al ataque perpetrado durante el fin de semana pasado en la provincia siria de Palmira que se saldó con la muerte de tres estadounidenses, incluidos dos militares.

"Tropas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas de Estado Islámico en Siria. Este ataque masivo se produce tras el del 13 de diciembre contra fuerzas estadounidenses y aliadas", ha anunciado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a través de un breve comunicado.

El ataque perpetrado en el centro de Siria cuando los militares participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra el grupo yihadista se saldó con la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa y de un intérprete civil.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lamentó "la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria" y afirmó que se había tratado de un "ataque de Estado Islámico contra Estados Unidos y Siria" en "una zona que no está totalmente controlada" por las autoridades sirias.

